180 минут Хорватии без голов, победный дубль Лукаку и выход Белоруссии в лидеры: обзор игрового дня в Лиге наций

В Лиге наций по футболу состоялись ещё семь матчей. Сборные Хорватии и Англии не смогли отметиться забитыми мячами в поединке, который проходил при пустых трибунах. Бельгия обыграла Швейцарию, а Австрия оказалась сильнее Северной Ирландии. Финляндия одержала свою третью подряд победу на турнире, а Белоруссия и Молдавия взяли по три очка в противостояниях с Люксембургом и Сан-Марино.

Пустые трибуны в Риеке и боевая ничья

Центральное противостояние дня в Лиге наций проходило в Риеке. В матче-реванше полуфинала чемпионата мира 2018 года встречались сборные Хорватии и Англии. Причиной проведения столь статусного поединка на всего лишь 8-тысячном стадионе «Руевица» стали санкции УЕФА: проявление расизма со стороны фанатов «шашечных» стоило национальной команде очередного выступления при пустых трибунах.

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В последних шести очных матчах сборные Хорватии и Англии забили в ворота друг друга 27 мячей. Кроме того, в пользу хозяев говорил тот факт, что они не проигрывали на своём поле в последних 12 встречах.

Но на этот раз града голов не получилось. Встреча завершилась нулевой ничьей, а хорваты снова не смогли забить свой первый мяч в Лиге наций. При этом преимуществом владели подопечные Гарета Саутгейта, которым даже удалось послать мяч в сетку, но боковой судья зафиксировал положение вне игры. Тем не менее этот результат позволил коллективам набрать первые очки на турнире (в первом туре они уступили Испании).

Дубль Лукаку и вторая победа Бельгии

В отличие от участников предыдущей встречи, Бельгия и Швейцария не пересекались на мундиале. Зато обеим командам удалось удачно стартовать в Лиге наций, обыграв переживающую кризис Исландию. Причём «нати» сделали это крайне уверенно, отправив в ворота противника шесть безответных мячей.

В последнее время коллектив Владимира Петковича успел зарекомендовать себя как специалист по выездным встречам. На чужом поле он одержал шесть побед в семи поединках, однако продлить эту впечатляющую серию не сумел. Виной тому стал Ромелу Лукаку, который оформил дубль и сравнялся с лидером бомбардирской гонки, сербом Александаром Митровичем. В активе обоих футболистов по четыре гола. В свою очередь, швейцарцы смогли ответить лишь точным ударом Марио Гаврановича.

Этот успех позволил «красным дьяволам» набрать шесть очков и выйти на чистое первое место во второй группе дивизиона А. Швейцарцы имеют в своём активе три очка, а замыкают турнирную таблицу исландцы с нулём в графе «заработанные баллы».

Первый успех Австрии и серия Арнаутовича

В единственном матче в рамках дивизиона B сражались национальные команды Австрии и Северной Ирландии. Коллективы не часто встречаются друг с другом на международной арене, а их предыдущий поединок состоялся 13 лет назад. Тогда в квалификационном турнире чемпионата мира 2006 года успех сопутствовал австрийцам.

В их пользу завершилась и эта встреча, а её главным героем стал нападающий Марко Арнаутович. Футболист «Вест Хэма» стал автором единственного забитого мяча и улучшил свою и без того впечатляющую статистику выступлений за сборную в родных стенах. В предыдущих семи официальных домашних матчах он отметился шестью голами. Австрия одержала первую победу в Лиге наций и приблизилась к лидеру группы — Боснии и Герцеговине.

Лидерство Финляндии и месть Греции

В третьем по силе дивизионе прошли сразу две встречи, причём обе из них завершились минимальной победой одной из команд. Так, Греция на своём поле собиралась отомстить Венгрии за поражение в предыдущем туре Лиги наций. Матч, который проходил на «Гроупама Арене» в Будапеште завершился победой хозяев со счётом 2:1.

В этот раз удача была на стороне подопечных Михаэля Скиббе. Встреча прошла в ожесточённой борьбе, что выразилось в виде восьми жёлтых карточек, а автором единственного гола стал форвард хозяев Костас Митроглу. Примечательно, что в последний раз игрок «Марселя» отличался за сборную почти ровно год назад — 10 октября 2017 года он поразил ворота Гибралтара в матче квалификационного турнира российского мундиаля.

В параллельном поединке сборная Финляндии окончательно утвердилась в ранге лидера данной группы. Она одержала свою третью победу подряд на турнире, второй раз кряду обыграв национальную команду Эстонии. Как и предыдущий, этот матч завершился с минимальным счётом, а единственный мяч был забит на первой компенсированной минуте к основному времени. Его автором стал форвард Теэму Пукки, который отметился пятью голами в последних четырёх встречах за сборную.

Таким образом, два следующих матча станут решающими в вопросе определения лидера квартета. Уже 15-го октября Финляндия и Греции впервые проведут очный поединок в рамках Лиги наций, а в ноябре сыграют в ответной встрече.

Дебютная победа Молдавии и первое место Белоруссии

В рамках дивизиона D отношения выясняли команды из второй группы. Белоруссия на своём поле встречалась с лидером квартета— Люксембургом — и собиралась доказать, что ничья в поединке с Молдавией была лишь случайностью. В итоге подопечные Игоря Криушенко смогли добиться желаемого. На исходе первого тайма форвард бельгийского «Локерена» Антон Сарока отметился голом и позволил своей команде одержать важнейшую победу, которая вывела её на первое место.

Также стал окончательно известен и главный аутсайдер данного квартета. Им стала национальная команда Сан-Марино, которая потерпела третье поражение подряд, уступив Молдавии. Дублем отметился Раду Гынсарь, а в роли ассистента в эпизоде с первым голом выступил полузащитник «Ростова» Александр Гацкан.

В нынешнем розыгрыше Лиги наций сборная Сан-Марино пока не смогла ни разу поразить ворота соперников, пропустив при этом десять голов. В последние раз футболисты национальной команды отмечались забитым мячом в сентябре 2017 года — в матче с командой Азербайджана.