«Сделаем всё, чтобы сказка продолжалась»: Черчесов и Дзюба — о сборной России накануне матча со Швецией

Сборная России по футболу стала более уверенной в себе, а игроки объединились и хотят в каждом матче доказывать, что способны побеждать. Об этом на пресс-конференции накануне игры с национальной командой Швеции в Лиге наций заявил нападающий Артём Дзюба. Он также признался, что переживает лучший год в своей карьере, и напомнил, насколько силён будущий соперник. Главный тренер Станислав Черчесов, в свою очередь, рассказал о нюансах подготовки к матчу и о состоянии здоровья голкипера Андрея Лунёва и полузащитника Алана Дзагоева.

«Выступление на чемпионате мира — пройденный этап»

В преддверии очередного матча национальной команды в Лиге наций со сборной Швеции в Калининграде состоялась пресс-конференция с участием главного тренера Станислава Черчесова. Наставник рассказал, почему в заявку на матч не попадёт Дмитрий Стоцкий, а также отказался комментировать ситуацию с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

— Как изменилось отношение к национальной команде после чемпионата мира?

— Пока были проведены всего две игры, но уже сейчас понятно, что болельщики продолжают нас поддерживать так же, как и на мундиале. Надеемся, что на матче в Калининграде стадион будет заполнен до отказа, а мы снова попытаемся проявить себя с лучшей стороны. Посаженные нами ростки должны всходить и дальше.

— Отличаются ли по антуражу матчи в Москве и в других российских городах?

— После чемпионата мира многие города отличаются прекрасной инфраструктурой, и в каждом из них очень приятно выступать. Главное, что все стадионы заполняются. Нам бы хотелось сохранить эту тенденцию и дальше.

— Сборная России сейчас находится на подъёме. Нет ли страха, что в какой-то момент это может закончиться?

— Я уже не раз говорил, что выступление на чемпионате мира — пройденный этап. Всё идёт своим чередом, сентябрьские матчи остались позади, сейчас мы готовимся к предстоящим встречам. К каждому сопернику необходим индивидуальный подход, соблюдение всех нюансов.

— В каком состоянии на данный момент находится получивший травму бедра Андрей Лунёв? Выйдет ли он в стартовом составе в матче со шведами?

— Пост номер один займёт Маринато Гилерме. На сегодняшней тренировке Андрей присутствовал, однако вероятность того, что он не сыграет в завтрашнем матче, по-прежнему остаётся высокой.

— Что скажете по поводу Алана Дзагоева?

— У Алана пока не проходит спазм икроножной мышцы. Вчера он тренировался по облегчённой программе, однако болезненные ощущения остаются. Сегодня он в гостинице работал с физиотерапевтом.

Однако до завтрашнего матча время ещё есть, посмотрим, будут ли какие-то изменения. В любом случае мы не имеем права рисковать здоровьем футболиста.

— Многие ожидали, что в заявку на матч в Калининграде попадёт уроженец этого города Дмитрий Стоцкий. Почему этого не произошло?

— В «Краснодаре» он играет на позиции, которую у нас справа занимают Марио Фернандес и Игорь Смольников, а слева — Константин Рауш и Фёдор Кудряшов, поэтому мы решили остановиться на этих игроках. Прошлый сбор Дмитрий провёл на хорошем уровне, и претензий к нему нет.

— Чем силён соперник?

— У шведов стабильная команда, они неплохо смотрелись на всех последних крупных турнирах. Они используют свою собственную систему, которая неизменно работает. Это и есть основной плюс.

— Многие ждут реакции национальной команды на инцидент с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева. Что вы об этом скажете?

— Тема действительно неприятная, но она никак не связана с игрой сборной и предстоящими матчами.

«Продолжаем гнуть свою линию»

На вопросы журналистов ответил и капитан команды Артём Дзюба. Нападающий «Зенита» поделился своими впечатлениями от Калининграда и выразил желание пообщаться с местными болельщиками.

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— Произошли ли в сборной какие-то изменения после чемпионата мира?



— Как минимум поменялся наш менталитет. Мы стали более уверенными в себе. Команда по-настоящему объединилась, и сейчас мы продолжаем гнуть свою линию, доказывая, что можем побеждать.

— Что скажете об игре сборной Швеции в последних встречах?



— Шведы так же, как и мы, добрались до четвертьфинала чемпионата мира. Им немного не повезло в матче с Турцией, но наша команда серьёзно настраивается на каждую встречу без исключения. Ведь мы заставили всю страну гордиться собой и не хотим разочаровывать болельщиков. Каждый из игроков это прекрасно осознаёт.

— Как относитесь к тому, что сборная всё чаще проводит матчи не в столице?

— Перелёты несколько изматывают, но некоторые из нас ещё ни разу не играли в Калининграде. Поэтому многим хотелось посетить и по возможности открыть новый для себя город. В России к мундиалю построили массу стадионов, и нам бы хотелось сыграть на каждом из них. Для сборной огромная честь играть перед местными жителями, и самое главное — победить.

— После чемпионата мира вы стали самым популярным российским футболистом. В каждом городе вас встречают с распростёртыми объятиями. Преподнесли ли вам какие-нибудь сюрпризы калининградские поклонники?

— Я действительно наслаждаюсь той атмосферой, которая окружает меня и национальную команду. Безусловно, это лучшие моменты в карьере. Отдаю себе отчёт в том, что когда-нибудь наша сказка закончится. Но мы сделаем всё возможное, чтобы она продолжалась как можно дольше. И в этом нам помогают эмоции, подаренные болельщиками.

Как и в других городах, нас очень тепло встретили возле гостинцы. К сожалению, пока не удалось ни с кем пообщаться, но я обязательно это сделаю, если будут желающие.

— Изменилось ли к вам отношение партнёров по команде после того, как вы получили капитанскую повязку?

— Отношения между мной и ребятами остались на прежнем уровне. Разумеется, появилось больше ответственности, так как капитан — это связующее звено между командой и тренерским штабом.