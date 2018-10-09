«В сборной совсем другие эмоции»: национальная команда России готовится к матчу Лиги наций со Швецией
Сборная России по футболу продолжает подготовку к матчам Лиги наций со Швецией и Турцией, которые состоятся 11 и 14 октября в Калининграде и Сочи. Очередная тренировка на подмосковной базе команды в Новогорске прошла в штатном режиме.
В занятии приняли участие все игроки, за исключением Андрея Лунёва, у которого, по словам медиков, было выявлено незначительное повреждение бедра. Голкипер «Зенита» работал по индивидуальной программе в тренажёрном зале. Позитивной новостью стало то, что к общей группе присоединился полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев.
Для большинства футболистов предыдущая неделя получилась крайне насыщенной, и некоторые из них провели свои последние матчи лишь два дня назад. В связи с этим тренерский штаб предпочёл не нагружать подопечных, планомерно увеличивая интенсивность подготовки изо дня в день.
Ближайшая встреча Лиги наций состоится в Калининграде, поэтому сразу после тренировки национальная команда в полном составе отправились в аэропорт. Несмотря на прохладную осеннюю погоду, у входа в учебно-тренировочный центр собрались болельщики, мечтавшие получить на память о своих кумирах автограф или фотографию. Футболисты, а также главный тренер команды Станислав Черчесов с радостью пообщались с поклонниками.
В воротах - Гилерме 🙌 pic.twitter.com/iFwqqxJqow— Сборная России (@TeamRussia) 9 октября 2018 г.
«В сборной чувствуешь совсем другие эмоции»
По традиции несколько игроков сборной по окончании тренировки ответили на вопросы СМИ. Первым своими впечатлениями поделился защитник «Зенита» Игорь Смольников.
«Равномерно движемся к первой игре. Как показывают последние матчи сборной, мы находимся в хорошей форме. Физически чувствую себя хорошо», — заявил Смольников.
Многие журналисты отметили, что у спортсменов было мало времени на восстановление после еврокубковых встреч, а также матчей отечественного чемпионата. Однако фланговый защитник поспешил заверить, что поводов для беспокойства ни у кого быть не должно.
«Когда приезжаешь в сборную, то уже совсем другие эмоции. Клубные дела остаются в клубе. Здесь мы готовимся только к играм национальной команды», — добавил футболист.
Кроме того, в общении с футболистом корреспонденты упомянули его одноклубника Андрея Лунёва. По мнению многих экспертов, после того, как Игорь Акинфеев принял решение о завершении карьеры в сборной, молодой голкипер может не справиться с возложенной на него ответственностью.
«Игорь — легенда. Но Андрей готов заменить его, он тоже очень хороший вратарь, с отличными качествами. Я думаю, у него всё получится», — заявил защитник.
Продолжая вратарскую тему, представители СМИ в шутку поинтересовались, не возобновил ли свои тренировки в воротах Артём Дзюба, памятуя о том, что нападающий отлично справлялся с этой ролью на тренировках во время чемпионата мира. В ответ на это Смольников заверил, что у команды и так достаточно много претендентов на эту позицию.
«Главное, продолжать работать ещё усерднее»
Следующим на вопросы журналистов отвечал полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, который впервые за долгое время оказался в расположении сборной без своего брата Антона. Футболист признался, что ему непривычно находится в команде одному, однако отметил, что пребывает в хорошем расположении духа и полностью готов к матчу со Швецией.
«С Лигой чемпионов стало больше матчей, от игры к игре физическое состояние только лучше. Темп там, конечно, побыстрее, ноги иногда сводит. В целом всё хорошо, каждый день всё лучше и лучше. После чемпионата мира мог последовать небольшой спад, однако в этом нет ничего страшного. Главное, всё осознать и продолжать работать ещё усерднее», — заявил полузащитник.
Кроме того, Миранчук рассказал о подготовке команды к игре со Швецией.
«Каждый день над чем-то работаем: над тактикой, над общим состоянием. Надо побыстрее восстановиться. Шведы — хорошая команда, организованная. Будем отталкиваться от себя, как всегда. Вечером будет теория, посмотрим их схемы, как они играют», — добавил полузащитник.
О будущем сопернике высказался ещё один полузащитник — Руслан Камболов.
«Теория будет только сегодня. Но тренер говорил, что это очень хорошая команда, умеющая играть в обороне, компактно. На тренировке разбирали их слабые и сильные стороны», — отметил полузащитник «Рубина».
По мнению игрока, Лига наций по своей значимости ничем не уступает первенствам мира и Европы, однако должно пройти некоторое время, чтобы любители футбола привыкли к её формату.
«Все хотят напрямую попасть на чемпионат Европы. Многие спрашивали, что это за турнир, а тренер всем объяснял. Лично я к матчам Лиги наций отношусь серьёзно. Любой матч для меня — большая ответственность, тем более в сборной. Каждый игрок должен выходить на поле с подобным настроем», — добавил Камболов.
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