«В сборной совсем другие эмоции»: национальная команда России готовится к матчу Лиги наций со Швецией

Сборная России провела заключительную тренировку на подмосковной базе в Новогорске в преддверии матча Лиги наций с национальной командой Швеции. После занятия, в котором приняли участие все футболисты, за исключением вратаря Андрея Лунёва, команда вылетела в Калининград. Защитник Игорь Смольников рассказал о физической форме игроков, а полузащитники Алексей Миранчук и Руслан Камболов поделились мыслями о будущем сопернике.

Сборная России по футболу продолжает подготовку к матчам Лиги наций со Швецией и Турцией, которые состоятся 11 и 14 октября в Калининграде и Сочи. Очередная тренировка на подмосковной базе команды в Новогорске прошла в штатном режиме.

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В занятии приняли участие все игроки, за исключением Андрея Лунёва, у которого, по словам медиков, было выявлено незначительное повреждение бедра. Голкипер «Зенита» работал по индивидуальной программе в тренажёрном зале. Позитивной новостью стало то, что к общей группе присоединился полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев.

Для большинства футболистов предыдущая неделя получилась крайне насыщенной, и некоторые из них провели свои последние матчи лишь два дня назад. В связи с этим тренерский штаб предпочёл не нагружать подопечных, планомерно увеличивая интенсивность подготовки изо дня в день.

Ближайшая встреча Лиги наций состоится в Калининграде, поэтому сразу после тренировки национальная команда в полном составе отправились в аэропорт. Несмотря на прохладную осеннюю погоду, у входа в учебно-тренировочный центр собрались болельщики, мечтавшие получить на память о своих кумирах автограф или фотографию. Футболисты, а также главный тренер команды Станислав Черчесов с радостью пообщались с поклонниками.

«В сборной чувствуешь совсем другие эмоции»

По традиции несколько игроков сборной по окончании тренировки ответили на вопросы СМИ. Первым своими впечатлениями поделился защитник «Зенита» Игорь Смольников.

«Равномерно движемся к первой игре. Как показывают последние матчи сборной, мы находимся в хорошей форме. Физически чувствую себя хорошо», — заявил Смольников.

Многие журналисты отметили, что у спортсменов было мало времени на восстановление после еврокубковых встреч, а также матчей отечественного чемпионата. Однако фланговый защитник поспешил заверить, что поводов для беспокойства ни у кого быть не должно.

«Когда приезжаешь в сборную, то уже совсем другие эмоции. Клубные дела остаются в клубе. Здесь мы готовимся только к играм национальной команды», — добавил футболист.

Кроме того, в общении с футболистом корреспонденты упомянули его одноклубника Андрея Лунёва. По мнению многих экспертов, после того, как Игорь Акинфеев принял решение о завершении карьеры в сборной, молодой голкипер может не справиться с возложенной на него ответственностью.

«Игорь — легенда. Но Андрей готов заменить его, он тоже очень хороший вратарь, с отличными качествами. Я думаю, у него всё получится», — заявил защитник.

Продолжая вратарскую тему, представители СМИ в шутку поинтересовались, не возобновил ли свои тренировки в воротах Артём Дзюба, памятуя о том, что нападающий отлично справлялся с этой ролью на тренировках во время чемпионата мира. В ответ на это Смольников заверил, что у команды и так достаточно много претендентов на эту позицию.

«Главное, продолжать работать ещё усерднее»

Следующим на вопросы журналистов отвечал полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, который впервые за долгое время оказался в расположении сборной без своего брата Антона. Футболист признался, что ему непривычно находится в команде одному, однако отметил, что пребывает в хорошем расположении духа и полностью готов к матчу со Швецией.

«С Лигой чемпионов стало больше матчей, от игры к игре физическое состояние только лучше. Темп там, конечно, побыстрее, ноги иногда сводит. В целом всё хорошо, каждый день всё лучше и лучше. После чемпионата мира мог последовать небольшой спад, однако в этом нет ничего страшного. Главное, всё осознать и продолжать работать ещё усерднее», — заявил полузащитник.

Кроме того, Миранчук рассказал о подготовке команды к игре со Швецией.

«Каждый день над чем-то работаем: над тактикой, над общим состоянием. Надо побыстрее восстановиться. Шведы — хорошая команда, организованная. Будем отталкиваться от себя, как всегда. Вечером будет теория, посмотрим их схемы, как они играют», — добавил полузащитник.

О будущем сопернике высказался ещё один полузащитник — Руслан Камболов.

«Теория будет только сегодня. Но тренер говорил, что это очень хорошая команда, умеющая играть в обороне, компактно. На тренировке разбирали их слабые и сильные стороны», — отметил полузащитник «Рубина».

По мнению игрока, Лига наций по своей значимости ничем не уступает первенствам мира и Европы, однако должно пройти некоторое время, чтобы любители футбола привыкли к её формату.

«Все хотят напрямую попасть на чемпионат Европы. Многие спрашивали, что это за турнир, а тренер всем объяснял. Лично я к матчам Лиги наций отношусь серьёзно. Любой матч для меня — большая ответственность, тем более в сборной. Каждый игрок должен выходить на поле с подобным настроем», — добавил Камболов.