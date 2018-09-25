На матч Лиги наций Россия — Турция в первый день продано около пяти тысяч билетов

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На домашнюю встречу сборной России по футболу с национальной командой Турции в Лиге наций в первый день реализовано около 5 тыс. билетов.
На матч Лиги наций Россия — Турция в первый день продано около пяти тысяч билетов
  • РИА Новости

«Продажа билетов на матч Россия — Турция стартовала только вчера. Можно сказать, что за 12—15 часов продано порядка 5 тыс. билетов», — приводит ТАСС слова руководителя коммерческого департамента Российского футбольного союза (РФС) Владимира Карповича.

Также в РФС сообщили, что в продажу поступили билеты на второй домашний матч Лиги наций — с национальной командой Швеции. Как заявил Карпович, на поединке, который пройдёт в Калининграде, предварительно ожидается аншлаг.

Матч Лиги наций между сборными России и Турции пройдёт 14 октября в Сочи на стадионе «Фишт». Начало встречи — в 19:00.

В своей дебютной встрече турнира подопечные Станислава Черчесова на выезде обыграли турков со счётом 2:1.

Ранее стало известно, кто отдал свои голоса за главного тренера сборной России Станислава Черчесова в номинации «Лучший тренер года» по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

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