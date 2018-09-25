Стало известно, кто голосовал за Черчесова в номинации «Лучший тренер года» по версии ФИФА

Короткая ссылка
Стало известно, кто отдал свои голоса за главного тренера сборной России Станислава Черчесова в номинации «Лучший тренер года» по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Стало известно, кто голосовал за Черчесова в номинации «Лучший тренер года» по версии ФИФА
  • globallookpress.com

По регламенту ФИФА свои голоса за кандидатов имеют право отдавать по три представителя каждой страны — капитан и главный тренер национальной команды, а также один журналист.

Как сообщает Sports.ru, на первое место Черчесова поставили капитаны  национальных команд Буркина-Фасо и Венгрии, а также главные тренеры сборных Каймановых островов и Сент-Люсии.

На второй позиции наставника российской сборной помимо прочих увидели капитан национальной команды Словении, тренер из Экваториальной Гвинеи и журналист из Египта.

Примечательно, что на третье место Черчесова поставил сам наставник сборной Германии Йоахим Лёв.

Ранее сообщалось, что Черчесов занял девятое место в голосовании ФИФА в номинации «Лучший тренер года».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить