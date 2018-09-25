Стало известно, кто голосовал за Черчесова в номинации «Лучший тренер года» по версии ФИФА
- globallookpress.com
По регламенту ФИФА свои голоса за кандидатов имеют право отдавать по три представителя каждой страны — капитан и главный тренер национальной команды, а также один журналист.
Как сообщает Sports.ru, на первое место Черчесова поставили капитаны национальных команд Буркина-Фасо и Венгрии, а также главные тренеры сборных Каймановых островов и Сент-Люсии.
На второй позиции наставника российской сборной помимо прочих увидели капитан национальной команды Словении, тренер из Экваториальной Гвинеи и журналист из Египта.
Примечательно, что на третье место Черчесова поставил сам наставник сборной Германии Йоахим Лёв.
Ранее сообщалось, что Черчесов занял девятое место в голосовании ФИФА в номинации «Лучший тренер года».