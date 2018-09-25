Черчесов занял девятое место среди тренеров в голосовании ФИФА

Короткая ссылка
Стали известны результаты голосования за звание лучшего тренера года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Черчесов занял девятое место среди тренеров в голосовании ФИФА
  • РИА Новости

Наставник сборной России Станислав Черчесов занял итоговое девятое место, набрав 2,14% голосов. Капитан сборной России Игорь Акинфеев включил Черчесова в свою тройку лучших тренеров, поставив его на третье место.

Ставший обладателем награды лучшему тренеру Дидье Дешам из сборной Франции набрал 30,52% голосов. Второе место у экс-наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана (25,74%), третье — у тренера сборной Хорватии Златко Далича (11,81%). 

Ранее капитан сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси включил португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в тройку лучших игроков года для голосования ФИФА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить