Черчесов занял девятое место среди тренеров в голосовании ФИФА

Стали известны результаты голосования за звание лучшего тренера года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Наставник сборной России Станислав Черчесов занял итоговое девятое место, набрав 2,14% голосов. Капитан сборной России Игорь Акинфеев включил Черчесова в свою тройку лучших тренеров, поставив его на третье место.

Ставший обладателем награды лучшему тренеру Дидье Дешам из сборной Франции набрал 30,52% голосов. Второе место у экс-наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана (25,74%), третье — у тренера сборной Хорватии Златко Далича (11,81%).

Ранее капитан сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси включил португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в тройку лучших игроков года для голосования ФИФА.