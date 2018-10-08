Врач сборной России рассказал, почему Дзагоев, Ерохин и Лунёв не тренировались в общей группе

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Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал, почему полузащитники Алан Дзагоев и Александр Ерохин, а также вратарь Андрей Лунёв не тренировались в общей группе.
Врач сборной России рассказал, почему Дзагоев, Ерохин и Лунёв не тренировались в общей группе
  • РИА Новости

«Вчера прошли интенсивные матчи, у многих игроков был ряд проблем. Сегодня сдали анализы. По их показателям Дзагоев тренируется отдельно. Ерохину и Лунёву сделают МРТ, по результатам будет принято решение о дальнейшем лечении. У Ерохина выявлено незначительное повреждение коленных связок. У Лунёва подозрение на травму бедра», — заявил Безуглов журналистам.

Ранее сообщалось, что Дзагоев, Ерохин и Лунёв не занимаются в общей группе на тренировке сборной России по футболу.

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