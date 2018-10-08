Врач сборной России рассказал, почему Дзагоев, Ерохин и Лунёв не тренировались в общей группе
- РИА Новости
«Вчера прошли интенсивные матчи, у многих игроков был ряд проблем. Сегодня сдали анализы. По их показателям Дзагоев тренируется отдельно. Ерохину и Лунёву сделают МРТ, по результатам будет принято решение о дальнейшем лечении. У Ерохина выявлено незначительное повреждение коленных связок. У Лунёва подозрение на травму бедра», — заявил Безуглов журналистам.
Ранее сообщалось, что Дзагоев, Ерохин и Лунёв не занимаются в общей группе на тренировке сборной России по футболу.