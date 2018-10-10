«Тема неприятная, но сборной России она не касается»: Черчесов о Кокорине и Мамаеве и об игре со Швецией в Лиге наций
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов накануне встречи второго тура Лиги наций с национальной командой Швеции в Калининграде ответил на вопросы журналистов. Наставник не обошёл тему скандала с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. RT вёл прямую трансляцию с места событий.
«деле Ккокорина и Мамаева
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