Черчесов о Кокорине и Мамаеве: тема неприятная, но она сборной России никак не касается

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обошёл стороной обсуждение скандалов с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Тема неприятная, но она нас никак не касается», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Тренер попросил журналистов задавать вопросы по предстоящему домашнему матчу Лиги наций с командой Швеции, которая состоится 11 октября в Калининграде.

Ранее отец полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Константин выразил возмущение позицией краснодарского клуба в связи с намерением руководства расторгнуть контракт после скандала с участием его сына и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.