Отец Мамаева возмущён позицией «Краснодара» в скандале с его сыном

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Отец полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Константин выразил возмущение позицией краснодарского клуба в связи с намерением руководства расторгнуть контракт после скандала с участием его сына и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
Отец Мамаева возмущён позицией «Краснодара» в скандале с его сыном
  • РИА Новости

«Пускай не врут: я разговаривал с генеральным директором «Краснодара» Владимиром Хашигом вчера, и он нас демократично послал. Я им сказал: «Вы что устроили, черти?» — приводит слова Константина Мамаева телеграм-канал «Мутко против».

Он вспомнил скандал 2016 года, когда Мамаев и Кокорин были замечены на вечеринке в Монте-Карло после вылета сборной России с чемпионата Европы. Отец также не видит ничего криминального в том, что футболисты устроили драки с чиновником Минпромторга Денисом Паком и водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.

«Кого волнует, что они сейчас устроили? Черти! Как вам не стыдно! Гореть вам всем в аду. Обычный русский парень зарабатывает деньги, а как только оступается, ему каждый готов нож в спину воткнуть!» — заявил Мамаев-старший.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев будут принудительно доставлены в ГУ МВД для допроса.

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