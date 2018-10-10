Кокорин и Мамаев будут принудительно доставлены в ГУ МВД для допроса
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- AFP
Футболисты не явились в здание ГСУ ГУ МВД к 13:00, поэтому сотрудники правоохранительных органов примут меры и доставят их на допрос в принудительном порядке.
«Это в очередной раз показывает, что ничего крамольного они не видят в своих действиях и просто плюнули и на общество, и на закон», — написал Пятницкий в своём Twitter.
Ранее президент Федерации хоккея России и депутат Государственной думы Владислав Третьяк прокомментировал поведение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые подозреваются в избиении двух человек.