Кокорин и Мамаев будут принудительно доставлены в ГУ МВД для допроса

Общественный деятель Павел Пятницкий сообщил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут принудительно доставлены в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве для допроса по двум делам об избиении людей в столице 8 октября.

Футболисты не явились в здание ГСУ ГУ МВД к 13:00, поэтому сотрудники правоохранительных органов примут меры и доставят их на допрос в принудительном порядке.

«Это в очередной раз показывает, что ничего крамольного они не видят в своих действиях и просто плюнули и на общество, и на закон», — написал Пятницкий в своём Twitter.

Ранее президент Федерации хоккея России и депутат Государственной думы Владислав Третьяк прокомментировал поведение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые подозреваются в избиении двух человек.