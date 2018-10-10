Кокорин и Мамаев будут принудительно доставлены в ГУ МВД для допроса

Короткая ссылка
Общественный деятель Павел Пятницкий сообщил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут принудительно доставлены в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве для допроса по двум делам об избиении людей в столице 8 октября.
Кокорин и Мамаев будут принудительно доставлены в ГУ МВД для допроса
  • © KIRILL KUDRYAVTSEV
  • AFP

Футболисты не явились в здание ГСУ ГУ МВД к 13:00, поэтому сотрудники правоохранительных органов примут меры и доставят их на допрос в принудительном порядке.

«Это в очередной раз показывает, что ничего крамольного они не видят в своих действиях и просто плюнули и на общество, и на закон», — написал Пятницкий в своём Twitter.

Ранее президент Федерации хоккея России и депутат Государственной думы Владислав Третьяк прокомментировал поведение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые подозреваются в избиении двух человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить