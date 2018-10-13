Дубль Лукаку принёс сборной Бельгии по футболу победу над Швейцарией в матче Лиги наций

Сборная Бельгии по футболу одержала победу над национальной командой Швейцарии в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Встреча, прошедшая в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Бельгийцы забили первыми. на 58-й минуте отличился нападающий Ромелу Лукаку. На 76-й минуте вышедший на замену швейцарский форвард Марио Гавранович восстановил равенство в счёте.

Победу Бельгии принёс гол Лукаку забитый на 84-й минуте.

Следующим соперником Бельгии станет Исландия. Матч состоится 15 ноября, а уже 18 октября бельгийцы проведут ответную игру со Швейцарией. Швейцарская команда свой следующий матч сыграет 15 октября против Исландии.

Ранее сообщалось, что сборные Хорватии и Англии по футболу сыграли вничью в матче Лиги наций.