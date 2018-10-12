Дети на трибунах, отсутствие Дзюбы и особая программа Дзагоева: сборная России завершила тренировки в Калининграде

Сборная России по футболу провела заключительную тренировку в Калининграде перед вылетом в Сочи. Послематчевое занятие на стадионе «Локомотив» посетили нескольких сотен детей. На поле вышли все игроки команды, за исключением Алана Дзагоева и Артёма Дзюбы. По решению тренерского штаба оба футболиста находятся в разгрузочном графике.

Сборная России по футбол продолжает подготовку к матчу с Турцией, который в рамках Лиги наций подопечные Станислава Черчесова проведут в воскресение, 14 октября, в Сочи.

Согласно строгому расписанию национального коллектива, утренняя восстановительная тренировка после игры со шведской сборной началась в полдень по столичному времени. Она прошла на стадионе «Локомотив» в Калининграде.

Впрочем, в размеренный режим сбора тренерский штаб и администрация команды всё же решила внести небольшие коррективы. Так, занятие сборной России сделали открытыми для зрителей. Увидеть своих кумиров воочию получили возможность свыше 800 воспитанников детско-юношеских спортшкол Калиниградской области.

Спустя час после начала занятия дети смогли не только посмотреть, но и пообщаться с футболистами — игроки подошли к переполненным трибунам и устроили импровизированную автограф- и фотосессию. Наибольшей популярностью у подрастающего поколения спортсменов пользовались полузащитник «Валенсии» Денис Черышев и защитник ЦСКА Марио Фернандес.

Занятие на поле прошло в штатном режиме восстановления. После непродолжительной разминки Станислав Черчесов разделил своих игроков на несколько групп, уровень нагрузки напрямую зависел от времени проведённого на поле в игре со Швецией. Исключением стали Артём Дзюба и Алан Дзагоев. Форвард «Зенита» работал по индивидуальной программе в тренажёрном зале, хавбек армейцев вышел на поле, однако, всю работу выполнял отдельно от партнёров по команде и под присмотром физиотерапевтов команды.

«Это важно и для нас и для ребят»

После тренировки и общения с детьми футболисты дали небольшой комментарий для представителей СМИ. Полузащитник сборной России и футбольного клуба «Ростов» Алексей Ионов рассказал о своих впечатлениях от прошедшего матча со шведским коллективом, признал соперника сильным, однако, отметил, что российская сборная была готова ко всем тактическим схемам скандинавских визави.

«Игра была очень сложной. Оставили на поле достаточно много сил. Но мы готовились. Знали, что нас ждёт серьёзный соперник, понимали, как шведы будут играть. Конечно же, хотели победить, мы всегда настраиваемся только на такой результат. Сейчас есть время, чтобы отдохнуть, восстановить силы и подготовиться к Турции», — высказал мнение представитель «Ростова».

Также по теме «Не удалось реализовать моменты»: что говорили игроки и тренеры после матча Россия — Швеция Сборной России не хватило одного гола, чтобы почувствовать себя уверенно и продемонстрировать всё, на что она способна. Такое мнение...

Кроме того, Ионов поделился своими эмоциями от открытой тренировки и признался, что и сам в детстве ходил на такие мероприятия.

«Классная атмосфера! Думаю, это важно и для нас, и для всех этих ребят. Только когда подъехали к стадиону, увидели, сколько детей пришло. Супер! Раздавать автографы мне всегда приятно, ведь я и сам будучи ребёнком так же стоял и хотел получить заветный росчерк своих кумиров. Так что стараюсь никого не обидеть. Прекрасно понимаю всё. Всегда распишусь, сфотографируюсь», — приводит слова хавбека ТАСС.

С партнёром оказался солидарен и полузащитник «Зенита» Далер Кузяев. Представитель северной столицы признался, что тренировка перед зрителями положительно сказалась на настроении всей команды.

«Приятно такое внимание к нашей сборной, заряжает позитивом, помогает осознавать многие вещи», — рассказал футболист.

Кроме того, Кузяев проанализировал прошедший поединок в Лиге наций и отметил, что не ощутил дискомфорта из-за тактического перевода из центра поля на правый фланг.

«Я играл в прошлом сезоне на этой позиции, много матчей провёл. Не сказал бы, что это необычно для меня. Просто старался помочь команде, как просил Станислав Саламович. Смещался с середину поля, помогал центральным полузащитникам. Был непростой матч. У шведов очень организованная, дисциплинированная команда. Много сил оставили на поле, но, думаю, к матчу с Турцией подойдём во всеоружии», — цитирует хавбека «Спорт-Экспресс».

После тренировки и непродолжительного отдыха сборная России чартерным рейсом отправилась в Сочи, где уже завтра проведёт очередное тренировочное занятие.

Все готово к перелету в Сочи, Артем Дзюба надежно упакован 😀 pic.twitter.com/mCtlFeFOKw — Сборная России (@TeamRussia) 12 октября 2018 г.

Завершив игру со Швецией с ничейным счётом подопечные Станислава Черчесова с четырьмя очками, занимают первое место во второй группе лиги B. Вслед за российским коллективом расположился следующий соперник сборной России — национальная команда Турции.