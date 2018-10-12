Победа Португалии над Польшей, ничья России и дебютная встреча Сербии и Черногории: обзор игрового дня в Лиге наций

В Лиге наций состоялись первые семь матчей третьего тура. Португалия в отсутствие Криштиану Роналду обыграла в гостях Польшу со счётом 3:2. Российская сборная довольствовалась нулевой ничьей со шведами. Сербия одержала победу над Черногорией в их первой встрече, а Азербайджан в гостях разгромил Фарерские острова.

Победа без Роналду

В сильнейшем дивизионе A состоялся всего один матч. Сборная Польши принимала на своём поле команду Португалии, в составе которой в очередной раз не было её главной звезды Криштиану Роналду. Хотя многие связывают его отсутствие с обвинениями в изнасиловании, главный тренер пиренейцев Фернанду Сантуш эту версию решительно опроверг. В конце концов, среди его подопечных есть немало других игроков, которые тоже умеют забивать.

Однако счёт открыли не они, а восходящая звезда итальянского чемпионата Кшиштоф Пёнтек. Лучший бомбардир Серии A провёл свой второй матч за сборную Польши и отметился дебютным голом на 18-й минуте. Нападающий «Дженоа» замкнул навес от углового флажка, когда вратарь Руй Патрисиу уже не успевал за мячом.

Португальцы быстро развернули игру на 180 градусов. Грозной силой гостей были сразу три игрока по фамилии Силва. Один из них — Андре — сравнял счёт на 31-й минуте. Одним касанием он направил мяч в ворота после прострела Пицци. Ещё до перерыва Португалию вывел вперёд другой Силва — Рафаэл. Правда, его фамилия на табло не появилась. Его удар неудачно накрыл защитник Камил Глик, срезавший мяч в свои ворота.

В самом начале второго тайма отличился и Бернарду Силва. Ему уже никто не помогал — он сам сместился с фланга и прицельно пробил по польским воротам. Португальцы уверенно контролировали игру и могли бы сохранить счёт 3:1 до финального свистка, но из-за ошибки Пепе Якуб Блащиковски оказался в отличной позиции для удара и сократил отставание. Роберт Левандовски, проводивший сотую игру за Польшу, продолжил свою сухую серию в составе польской сборной, насчитывающую уже пять матчей.

Португалия одержала две победы в Лиге наций и может уже 14 октября стать участником «Финала четырёх». Чтобы это произошло, Польша и Италия должны в следующем туре вновь сыграть вничью друг с другом. В таком случае чемпионы Европы окажутся недосягаемыми для соперников по своей группе.

Натурализованная ничья

Сборная России принимала в Калининграде Швецию. Станислав Черчесов впервые решил воспользоваться услугами сразу четырёх натурализованных игроков: в обороне вышли Роман Нойштедтер, Константин Рауш и Марио Фернандес, а место в воротах занял Маринато Гилерме. Два бразильца и два немца со своими обязанностями в целом справились — шведы так и не забили ни одного мяча, что позволило Гилерме войти в символический Клуб Льва Яшина.

Но в атаке россияне не блистали. Долгое время проблемой для хозяев последнего чемпионата мира было нанести хотя бы один удар в створ ворот соперника. Ни Денису Черышеву, ни Артёму Дзюбе, ни вернувшемуся в сборную Александру Головину это не удалось. Пробить точно по чужим воротам смог только заменивший Алексея Ионова Далер Кузяев. Однако вратарь Робин Ольсен сумел отразить удар.

Впервые с августа 2016 года в матче сборной России была зафиксирована нулевая ничья. Подопечные Черчесова сохранили лидерство в своей группе — они на одно очко опережают команду Турции, с которой проведут следующий матч в Сочи.

Первое сербско-черногорское дерби

В единственной группе дивизиона C, которая насчитывает три команды, интрига обострилась до предела. Три очка по итогам двух матчей набрали и Шотландия, и Албания, и Израиль. Последнему удалось добыть необходимые баллы в домашнем матче с британской сборной.

Поначалу встреча складывалась в пользу гостей — Чарльз Малгрю открыл счёт, реализовав пенальти за нарушение Дора Переца. Бывший игрок ЦСКА Бибрас Натхо протестовал против решения назначить 11-метровый удар и был наказан за это предупреждением. После перерыва Перец восстановил равновесие, а когда у шотландцев с поля был удалён Джон Сауттар, израильтяне смогли добиться победы. За 15 минут до конца матча Киран Тирни подставил ногу под удар Бирама Кайала, отчего в воротах шотландцев побывал второй мяч.

Четвёртая группа дивизиона C является квартетом, и поэтому в ней состоялись два матча. Черногория принимала у себя Сербию — для двух стран, бывших единым государством чуть больше десятка лет назад, это была первая встреча на футбольном поле. Победу в дерби закономерно одержали его фавориты сербы. Александр Митрович оформил дубль, отличившись и с пенальти, и с игры. Других голов, кроме как за авторством игрока «Фулхэма», в матче не было. Сербы не просто выиграли встречу, но и захватили лидерство в своей группе.

На второе место вышла команда Румынии, обыгравшая Литву. Прибалты очень надеялись добыть первое очко в нынешнем розыгрыше Лиги наций и для этого сравняли счёт на 90-й минуте. Однако на четвёртой добавленной минуте Александру Максим вывел балканскую команду вперёд. Румыны одержали дебютную победу на турнире, но пока продолжают уступать два очка сборной Сербии.

Единственный разгром дня

В первом октябрьском туре Лиги наций самая крупная разница в счёте была зафиксирована в матче Фарерских островов и Азербайджана. Островитяне сдались на своём поле под натиском натурализованного бразильца Ришарда Алмейды — он оформил дубль, забив по разу в обоих таймах. Между его голами уместился точный удар Дмитрия Назарова, тёзки известного артиста и болельщика «Спартака». Азербайджан выиграл со счётом 3:0 и продолжил погоню за главным фаворитом своей группы — сборной Косова.

Балканцы, в свою очередь, расправились с Мальтой. Некоторое время мальтийцам, гостившим в Приштине, удавалось удерживать ничью после обмена голами. Но гол Ведата Мурики и удаление Микаэля Мифсуда лишили их надежд на благополучный исход матча. У косоваров в большинстве второй мяч забил Беньямин Кололли, после чего был зафиксирован финальный счёт — 3:1 в пользу самой молодой сборной УЕФА.