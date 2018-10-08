СМИ: Ещё одна девушка обвинила Роналду в изнасиловании
«Мне позвонила девушка, которая заявила, что имела схожий опыт», — приводит слова Стовалла Daily Mail.
Адвокат отметил, что девушка, имя которой он не будет разглашать, сообщит детали случившегося полиции Лас-Вегаса, которая уже расследует дело его клиентки.
В конце сентября в Германии опубликовали заявление американки Кэтрин Майорги, в котором она обвинила Роналду в изнасиловании, произошедшем, по её словам, в Лас-Вегасе в 2009 году. Майорга отметила, что форвард заплатил ей за молчание.
2 октября стало известно, что полиция Лас-Вегаса возобновила дело Роналду об изнасиловании.
Ранее сообщалось, что Роналду считает обвинения в изнасиловании частью заговора «Реала».