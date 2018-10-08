СМИ: Ещё одна девушка обвинила Роналду в изнасиловании

Адвокат Лесли Стовалл, представляющий интересы американки Кэтрин Майорги, обвинившей футболиста туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в изнасиловании, сообщил, что с ним связалась ещё она одна женщина, которая уверяет, что стала жертвой португальского футболиста.

«Мне позвонила девушка, которая заявила, что имела схожий опыт», — приводит слова Стовалла Daily Mail.

Адвокат отметил, что девушка, имя которой он не будет разглашать, сообщит детали случившегося полиции Лас-Вегаса, которая уже расследует дело его клиентки.

В конце сентября в Германии опубликовали заявление американки Кэтрин Майорги, в котором она обвинила Роналду в изнасиловании, произошедшем, по её словам, в Лас-Вегасе в 2009 году. Майорга отметила, что форвард заплатил ей за молчание.

2 октября стало известно, что полиция Лас-Вегаса возобновила дело Роналду об изнасиловании.

Ранее сообщалось, что Роналду считает обвинения в изнасиловании частью заговора «Реала».