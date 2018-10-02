В полиции Лас-Вегаса возобновили дело Роналду об изнасиловании

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Полиция Лас-Вегаса возобновила расследование по делу форварда итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, которого обвинила в изнасиловании американка Кэтрин Майорга.
В полиции Лас-Вегаса возобновили дело Роналду об изнасиловании
  • Reuters

Об этом сообщает Daily Mail.

«Это текущее расследование, и в настоящее время никаких подробных сведений опубликовано не будет», — заявил представитель департамента полиции Лас-Вегаса.

При этом он рассказал, что сообщение о происшествии было получено 13 июня 2009 года. 

«В то время, когда был сделан отчёт, жертва не назвала детективам место происшествия и не предоставила описание подозреваемого. Был проведён медосмотр», — сказал источник.

До этого в Германии опубликовали заявление американки Кэтрин Майорги, в котором она обвинила Роналду в изнасиловании, произошедшем, по её словам, в Лас-Вегасе в 2009 году. Майорга отметила, что форвард заплатил ей за молчание.

Ранее в сети появились фото Роналду с обвинившей его в изнасиловании девушкой.

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