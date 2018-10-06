СМИ: Роналду считает обвинения в изнасиловании частью заговора «Реала»

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Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что против него существует заговор, за которым стоит его бывший клуб — мадридский «Реал».
СМИ: Роналду считает обвинения в изнасиловании частью заговора «Реала»
  • Reuters

Как сообщает Football Italia со ссылкой на газету La Repubblica, Роналду якобы убеждён в том, что его отсутствие в числе победителей престижных наград, обвинение в изнасиловании и даже удаление в матче Лиги чемпионов с «Валенсией» — элементы заговора «Реала» и лично президента клуба Флорентино Переса, целью которого является причинение всяческого вреда португальцу.

Отмечается, что в связи с происходящим Роналду не может быть полностью сосредоточен на своих выступлениях за «Ювентус» и испытывает беспокойство.

Ранее в «Ювентусе» отреагировали на обвинения в адрес Роналду в изнасиловании американской модели.

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