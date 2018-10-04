«Ювентус» отреагировал на обвинения Роналду в изнасиловании американской модели

Туринский «Ювентус» выступил с официальным заявлением по поводу обвинения португальского футболиста команды Криштиану Роналду в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги.

«Криштиану Роналду в последние месяцы демонстрировал профессионализм и преданность делу. Это ценится всеми в «Ювентусе». События, которые якобы развернулись десять лет назад, не влияют на эту точку зрения. Такого же мнения придерживаются все, кто общается с великим чемпионом», — написано в сообщении пресс-службы итальянского коллектива в Twitter.

The events allegedly dating back to almost 10 years ago do not change this opinion, which is shared by anyone who has come into contact with this great champion. 2/2 — JuventusFC (@juventusfcen) 4 октября 2018 г.

В конце сентября в Германии опубликовали заявление американки Кэтрин Майорги, в котором она обвинила Роналду в изнасиловании, произошедшем, по её словам, в Лас-Вегасе в 2009 году. Майорга отметила, что форвард заплатил ей за молчание.

Ранее юристы огласили сумму, которую хочет получить обвинившая Роналду в изнасиловании американка.