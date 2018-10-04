«Ювентус» отреагировал на обвинения Роналду в изнасиловании американской модели

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Туринский «Ювентус» выступил с официальным заявлением по поводу обвинения португальского футболиста команды Криштиану Роналду в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги.
«Ювентус» отреагировал на обвинения Роналду в изнасиловании американской модели
  • Reuters

«Криштиану Роналду в последние месяцы демонстрировал профессионализм и преданность делу. Это ценится всеми в «Ювентусе». События, которые якобы развернулись десять лет назад, не влияют на эту точку зрения. Такого же мнения придерживаются все, кто общается с великим чемпионом», — написано в сообщении пресс-службы итальянского коллектива в Twitter.

В конце сентября в Германии опубликовали заявление американки Кэтрин Майорги, в котором она обвинила Роналду в изнасиловании, произошедшем, по её словам, в Лас-Вегасе в 2009 году. Майорга отметила, что форвард заплатил ей за молчание.

Ранее юристы огласили сумму, которую хочет получить обвинившая Роналду в изнасиловании американка.

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