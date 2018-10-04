Юристы огласили сумму, которую хочет получить обвинившая Роналду в изнасиловании американка

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Юристы американской модели Кэтрин Майорги, обвинившей португальского футболиста туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в изнасиловании, огласили сумму возмещения ущерба, которую хочет получить американка.
Юристы огласили сумму, которую хочет получить обвинившая Роналду в изнасиловании американка
  • Reuters

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-конференцию представителей девушки, Майорга требует от Роналду $200 тыс.

Отмечается, что у 33-летнего форварда есть 20 дней для ответа.

В конце сентября в Германии опубликовали заявление американки Кэтрин Майорги, в котором она обвинила Роналду в изнасиловании, произошедшем, по её словам, в Лас-Вегасе в 2009 году. Майорга отметила, что форвард заплатил ей за молчание.

Ранее тренер сборной Португалии Сантуш выразил уверенность, что Роналду не совершал изнасилования.

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