Юристы огласили сумму, которую хочет получить обвинившая Роналду в изнасиловании американка
- Reuters
Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-конференцию представителей девушки, Майорга требует от Роналду $200 тыс.
Отмечается, что у 33-летнего форварда есть 20 дней для ответа.
В конце сентября в Германии опубликовали заявление американки Кэтрин Майорги, в котором она обвинила Роналду в изнасиловании, произошедшем, по её словам, в Лас-Вегасе в 2009 году. Майорга отметила, что форвард заплатил ей за молчание.
Ранее тренер сборной Португалии Сантуш выразил уверенность, что Роналду не совершал изнасилования.