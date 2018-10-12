Рекордное число легионеров и сотый «сухой» матч Гилерме: сборная России сыграла вничью со Швецией в Лиге наций

Сборные России и Швеции по футболу сыграли в нулевую ничью в третьем туре Лиги наций. Подопечные Станислава Черчесова остались лидерами своей группы, опережая команду Турции на одно очко. За российскую команду впервые выступили сразу четыре натурализованных игрока. Один из них Маринато Гилерме вошёл в Клуб Льва Яшина — сообщество вратарей, отыгравших сто матчей на «ноль».

Матч сборных России и Швеции в Лиге наций начался на час позже остальных игр четверга. Это произошло из-за ошибки Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА), назначавшего время игр. Там не учли, что Калининград и европейская часть России, где обычно играет национальная команда, находятся в разных часовых поясах. Ошибка была обнаружена за неделю до матча, и время стартового свистка на стадионе «Калининград» решили уже не менять.

Оба соперника провели в Лиге наций только один матч с Турцией. Россияне добились победы, а шведы упустили преимущество в два мяча и потерпели поражение. Ещё одна неудача могла им дорого обойтись — отсутствие очков по итогам двух туров почти гарантирует вылет в более слабый дивизион. А у подопечных Станислава Черчесова был хороший шанс укрепить свой лидерство в группе.

Стартовый состав российской сборной побил рекорд по количеству натурализованных футболистов. Из-за травмы Андрея Лунёва место в воротах было гарантировано Маринато Гилерме. В обороне к Георгию Джикии присоединились Роман Нойштедтер, Константин Рауш и Марио Фернандес. По два игрока из Бразилии и Германии — такой российская команда ещё не была.

В остальных линиях были только доморощенные футболисты. В опорной зоне вышли Юрий Газинский и Роман Зобнин, на правом фланге полузащиты — герой товарищеского матча с Чехией Алексей Ионов. Остальные позиции заняли полюбившиеся болельщикам звёзды чемпионата мира — Александр Головин, Денис Черышев и Артём Дзюба.

Начало матча было достаточно жёстким — Нойштедтер сорвал контратаку, а Дзюба сбил Андреса Гранквиста, отыгравшего пять лет в России за «Краснодар». Газинский же такую боевитость проявлял не сразу. Уже на пятой минуте его ошибка привела к тому, что вступать в игру пришлось Гилерме. Бразильский вратарь справился с первым за два с половиной года испытанием в матче сборной России.

Этот неприятный момент положительно сказался на дисциплине в команде, хозяева поля вернули себе контроль над мячом. Однако инициатива россиянам была словно не нужна. В первые полтайма мяч нечасто доходил до чужой половины поля и ещё реже — до кого-то из игроков нападения. Наибольшую активность в атаке проявляли Марио Фернандес и Алексей Ионов. Полузащитник заработал первый для сборной угловой у чужих ворот, завершившийся дальним и неточным ударом Рауша. Шведы тут же ответили таким же стандартом, который более опасно заканчивал Микаэль Лустиг.

На 30-й минуте у переполненных трибун «Калининграда» был повод пошуметь. Дзюба скинул мяч Черышеву под удар, и полузащитник «Валенсии» тут же приложился к мячу. Шведский вратарь Робин Ольсен не имел шанса отбить, но автор одного из лучших голов чемпионата мира сам не попал по воротам. Этот момент стал самым опасным для подопечных Черчесова в первом тайме, хотя и Черышев, и Дзюба стали чаще играть на острие атаки.

Со стороны шведов опасность продолжала исходить при розыгрыше стандартов. Незадолго до перерыва Маркус Берг неожиданно для самого себя оказался один на один с Гилерме — российские защитники думали, что нападающий в офсайде. Однако игра продолжалась, и швед пробил рядом со штангой.

Во втором тайме гости увеличили свой темп, сбить который удалось только жёсткими встречами. Газинский и Джикия почти одновременно получили жёлтые карточки за свои нарушения. Игра действительно после этого выровнялась, но предельно упростилась с обеих сторон. Такой осторожный матч мог бы занять достойное место в плей-офф чемпионата мира, тем более что обе команды знают, как нужно там выступать. Но в этой встрече не было предусмотрено дополнительного времени, и ничья становилась всё более реальной с каждой минутой.

Черышев хотя и продолжал усердно бить по чужим воротам, однако ни одного удара в створ у россиян не было вплоть до выхода Далера Кузяева. Он сменил Ионова на 76-й минуте, заняв позицию на правом фланге полузащиты. Игрок «Зенита» тут же красиво пробил под перекладину, и Ольсен чудом достал летящий мяч.

Последние десять минут матча россияне провели у чужой штрафной, но то двужильный Гранквист выносил мяч после каждого заброса, то Дзюба оказывался в офсайде. На подмогу команде вместо Черышева вышел Антон Заболотный, запомнившийся только неточным пасом Дзюбе затылком. Финальный штурм не принёс успеха, и матч завершился нулевой ничьей. Для Гилерме такой результат был поводом для гордости — он вошёл в Клуб Льва Яшина как вратарь, который провёл сто «сухих» матчей за российские команды. Но сборная теперь всего на одно опережает Турцию, с которой проведёт следующий матч Лиги наций в Сочи 14 октября.