Рекордное число легионеров и сотый «сухой» матч Гилерме: сборная России сыграла вничью со Швецией в Лиге наций
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Матч сборных России и Швеции в Лиге наций начался на час позже остальных игр четверга. Это произошло из-за ошибки Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА), назначавшего время игр. Там не учли, что Калининград и европейская часть России, где обычно играет национальная команда, находятся в разных часовых поясах. Ошибка была обнаружена за неделю до матча, и время стартового свистка на стадионе «Калининград» решили уже не менять.
Оба соперника провели в Лиге наций только один матч с Турцией. Россияне добились победы, а шведы упустили преимущество в два мяча и потерпели поражение. Ещё одна неудача могла им дорого обойтись — отсутствие очков по итогам двух туров почти гарантирует вылет в более слабый дивизион. А у подопечных Станислава Черчесова был хороший шанс укрепить свой лидерство в группе.
Стартовый состав российской сборной побил рекорд по количеству натурализованных футболистов. Из-за травмы Андрея Лунёва место в воротах было гарантировано Маринато Гилерме. В обороне к Георгию Джикии присоединились Роман Нойштедтер, Константин Рауш и Марио Фернандес. По два игрока из Бразилии и Германии — такой российская команда ещё не была.
В остальных линиях были только доморощенные футболисты. В опорной зоне вышли Юрий Газинский и Роман Зобнин, на правом фланге полузащиты — герой товарищеского матча с Чехией Алексей Ионов. Остальные позиции заняли полюбившиеся болельщикам звёзды чемпионата мира — Александр Головин, Денис Черышев и Артём Дзюба.
Начало матча было достаточно жёстким — Нойштедтер сорвал контратаку, а Дзюба сбил Андреса Гранквиста, отыгравшего пять лет в России за «Краснодар». Газинский же такую боевитость проявлял не сразу. Уже на пятой минуте его ошибка привела к тому, что вступать в игру пришлось Гилерме. Бразильский вратарь справился с первым за два с половиной года испытанием в матче сборной России.
Этот неприятный момент положительно сказался на дисциплине в команде, хозяева поля вернули себе контроль над мячом. Однако инициатива россиянам была словно не нужна. В первые полтайма мяч нечасто доходил до чужой половины поля и ещё реже — до кого-то из игроков нападения. Наибольшую активность в атаке проявляли Марио Фернандес и Алексей Ионов. Полузащитник заработал первый для сборной угловой у чужих ворот, завершившийся дальним и неточным ударом Рауша. Шведы тут же ответили таким же стандартом, который более опасно заканчивал Микаэль Лустиг.
На 30-й минуте у переполненных трибун «Калининграда» был повод пошуметь. Дзюба скинул мяч Черышеву под удар, и полузащитник «Валенсии» тут же приложился к мячу. Шведский вратарь Робин Ольсен не имел шанса отбить, но автор одного из лучших голов чемпионата мира сам не попал по воротам. Этот момент стал самым опасным для подопечных Черчесова в первом тайме, хотя и Черышев, и Дзюба стали чаще играть на острие атаки.
Со стороны шведов опасность продолжала исходить при розыгрыше стандартов. Незадолго до перерыва Маркус Берг неожиданно для самого себя оказался один на один с Гилерме — российские защитники думали, что нападающий в офсайде. Однако игра продолжалась, и швед пробил рядом со штангой.
Во втором тайме гости увеличили свой темп, сбить который удалось только жёсткими встречами. Газинский и Джикия почти одновременно получили жёлтые карточки за свои нарушения. Игра действительно после этого выровнялась, но предельно упростилась с обеих сторон. Такой осторожный матч мог бы занять достойное место в плей-офф чемпионата мира, тем более что обе команды знают, как нужно там выступать. Но в этой встрече не было предусмотрено дополнительного времени, и ничья становилась всё более реальной с каждой минутой.
Черышев хотя и продолжал усердно бить по чужим воротам, однако ни одного удара в створ у россиян не было вплоть до выхода Далера Кузяева. Он сменил Ионова на 76-й минуте, заняв позицию на правом фланге полузащиты. Игрок «Зенита» тут же красиво пробил под перекладину, и Ольсен чудом достал летящий мяч.
Последние десять минут матча россияне провели у чужой штрафной, но то двужильный Гранквист выносил мяч после каждого заброса, то Дзюба оказывался в офсайде. На подмогу команде вместо Черышева вышел Антон Заболотный, запомнившийся только неточным пасом Дзюбе затылком. Финальный штурм не принёс успеха, и матч завершился нулевой ничьей. Для Гилерме такой результат был поводом для гордости — он вошёл в Клуб Льва Яшина как вратарь, который провёл сто «сухих» матчей за российские команды. Но сборная теперь всего на одно опережает Турцию, с которой проведёт следующий матч Лиги наций в Сочи 14 октября.
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