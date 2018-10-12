«Не удалось реализовать моменты»: что говорили игроки и тренеры после матча Россия — Швеция
- РИА Новости
«В следующей игре реализуем моменты, которые не реализовали сегодня»
В Калининграде завершился матч третьего тура Лиги наций между сборными России и Швеции. Достаточно осторожная игра соперников привела к тому, что к моменту окончания встречи ворота обеих команд так и остались нераспечатанными.
Многих удивил тот факт, что российские футболисты чувствовали себя на поле несколько скованно, хотя победа над Турцией в предыдущем круге позволяла не думать о риске вылета из группы. Однако главный тренер Станислав Черчесов не спешил умалять достоинства соперника. Он отметил, что, даже находясь не в самой лучшей форме, скандинавы способны провести игру на высоком уровне благодаря своей организованности.
«Любой соперник имеет с ними проблемы. Мы знали, что будет вязкая игра, что они будут чётко действовать в обороне и контратаковать. Чтобы игра раскрылась, необходим его величество гол. Нам, к сожалению, не удалось реализовать свои моменты. Но команда выдержала всю встречу в хорошем темпе и терпела, потому что раскрываться нельзя было ни в коем случае», — пояснил наставник.
Черчесов признался, что ожидал от матча большего, чем нулевая ничья.
«Это была игра за шесть очков, победа нас приблизила бы к итоговому первому месту. Но всё сложилось как сложилось. Мы хотели выиграть. Я доволен тем, как мы выступили, но от того, довольны мы или нет, ничего не меняется», — добавил тренер.
Своими действиями остался недоволен нападающий Антон Заболотный, появившийся на поле лишь к концу встречи.
«Всегда по-разному входишь в игру. Иногда попадаешь, иногда нет. Как получилось, так получилось. Будем готовиться к следующему матчу и отталкиваться от счёта», — цитирует Заболотного «Чемпионат».
Сравнивая две последние встречи, ещё один нападающий Денис Черышев выразил мнение, что игра со Швецией далась команде сложнее, чем с Турцией.
«Шведы играли более компактно. Их крайние полузащитники опускались глубже, чтобы помочь своим защитникам. Это сказалось на качестве игры, ведь тяжелее было вскрыть оборону», — цитирует Черышева «Спорт-Экспресс».
Однако форвард выразил надежду на то, что команда учтёт свои ошибки в матче со скандинавами и в дальнейшем продемонстрирует более качественную игру.
«Надеемся на хороший результат. Думаю, с турками будет тяжелый матч. Но мы готовы обыграть любого соперника, уже доказывали это. Хотелось бы в следующей игре реализовать моменты, которые не реализовали сегодня», — признался Черышев.
Впервые за долгое время место в воротах занял Маринато Гилерме. Бразилец поделился своими впечатлениями от встречи, отметив упорство, с которым играл соперник.
«Я очень давно ждал шанса в первый раз сыграть в основном составе сборной, но был уверен в своих качествах и старался показать самый высокий уровень. Это была тяжелая игра. Швеция — команда, которая играет жёстко. Мы старались и, самое главное, что не проиграли», — рассказал Гилерме.
Некоторые болельщики опасались, что вратарю, не имеющему большого опыта выступления за национальную команду, будет непросто найти общий язык с партнёрами, что, в свою очередь, может привести к необязательным голевым моментам. Однако защитник Георгий Джикия поспешил заверить, что никаких проблем с этой точки зрения ни у кого не возникло.
«Легко нашли взаимопонимание с Гилерме. Он хорошо говорит по-русски», — отметил Джикия.
Слова товарища по команде подтвердил полузащитник Юрий Газинский.
«За Маринато не переживал, надо доверять каждому. Хочется поздравить его с дебютом, сыграл на ноль. Шведы — организованный коллектив. Неприятно, когда у наших ворот возникают моменты, но свои ошибки мы исправим», — заявил Газинский.
Кроме того, полузащитник рассказал, в какие моменты команда находилась ближе всего к реализации гола.
«У нас было больше подходов. Во втором тайме мог отличиться Черышев. Дзюба хорошо цеплялся за мячи. Сашу Головина не надо представлять, он качественный футболист, который в хорошей форме опасен для любого соперника. После травмы ему не хватало практики, сейчас наберёт и будет всё хорошо», — отметил футболист.
«В этом противостоянии не было победителя»
Тренерский штаб и игроки сборной Швеции, в случае поражения рисковавшей вылететь в более слабый дивизион, остались довольны исходом встречи.
Главный тренер скандинавов Янне Андерссон выразил мнение, что ничья — справедливый результат матча, в котором соперники показали равный футбол.
«В этом противостоянии не было победителя. Мы видели две команды, два достойных соперника. Я рад тому, как удалось провести подготовку. Мы хорошо проанализировали игру сборной России», — признался специалист.
Кроме того, Андерссон отметил стабильность в действиях своих подопечных.
«Мы довольны, потому что играли так, как хотели. Владели мячом, активно действовали в защите. Наш стиль немного изменился и, думаю, это дало дополнительные шансы. Многие хорошо показали себя с индивидуальной точки зрения. То, что матч закончился вничью, — хороший знак», — заключил тренер.
В некоторой степени с наставником не согласился защитник Андреас Гранквист.
«Это была хорошая битва. Думаю, мы заслужили победу. У нас было больше моментов. Старались играть контактно, как и на чемпионате мира», — отметил футболист.
Однако Гранквист высоко оценил и игру соперника, особенно своих бывших партнёров по «Краснодару», за который футболист выступал с 2013 по 2018 год.
«Сборная России была очень сильна на чемпионате мира, хорошо сыграла против Турции в гостях. Это был тяжелый матч. Рад вернуться в Россию после пяти лет игры за «Краснодар», вспомнить битвы с Дзюбой. Мой друг Юра Газинский отлично выглядит в центре поля», — добавил защитник.
Своим впечатлением от встречи поделился и полузащитник Виктор Классон.
«Очень энергозатратная игра, было много верховых единоборств. Может, со стороны смотрелось и не так интересно. Мы рады завоевать одно очко и очень надеемся на лучший результат в оставшихся наших играх. Нашей главной задачей было сдержать Дзюбу. Ну и забить, конечно же», — рассказал футболист.
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