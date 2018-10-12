«Не удалось реализовать моменты»: что говорили игроки и тренеры после матча Россия — Швеция

Сборной России не хватило одного гола, чтобы почувствовать себя уверенно и продемонстрировать всё, на что она способна. Такое мнение высказал главный тренер Станислав Черчесов после матча Лиги наций со Швецией, завершившегося нулевой ничьей. Шведский специалист Янне Андерссон признал, что оба соперника были достойны победы. Нападающий Денис Черышев отметил активные действия скандинавских полузащитников на поле, выразив надежду, что в предстоящей игре с Турцией российская команда исправит допущенные ошибки.

«В следующей игре реализуем моменты, которые не реализовали сегодня»

В Калининграде завершился матч третьего тура Лиги наций между сборными России и Швеции. Достаточно осторожная игра соперников привела к тому, что к моменту окончания встречи ворота обеих команд так и остались нераспечатанными.

Многих удивил тот факт, что российские футболисты чувствовали себя на поле несколько скованно, хотя победа над Турцией в предыдущем круге позволяла не думать о риске вылета из группы. Однако главный тренер Станислав Черчесов не спешил умалять достоинства соперника. Он отметил, что, даже находясь не в самой лучшей форме, скандинавы способны провести игру на высоком уровне благодаря своей организованности.

«Любой соперник имеет с ними проблемы. Мы знали, что будет вязкая игра, что они будут чётко действовать в обороне и контратаковать. Чтобы игра раскрылась, необходим его величество гол. Нам, к сожалению, не удалось реализовать свои моменты. Но команда выдержала всю встречу в хорошем темпе и терпела, потому что раскрываться нельзя было ни в коем случае», — пояснил наставник.

Черчесов признался, что ожидал от матча большего, чем нулевая ничья.

«Это была игра за шесть очков, победа нас приблизила бы к итоговому первому месту. Но всё сложилось как сложилось. Мы хотели выиграть. Я доволен тем, как мы выступили, но от того, довольны мы или нет, ничего не меняется», — добавил тренер.

Своими действиями остался недоволен нападающий Антон Заболотный, появившийся на поле лишь к концу встречи.

«Всегда по-разному входишь в игру. Иногда попадаешь, иногда нет. Как получилось, так получилось. Будем готовиться к следующему матчу и отталкиваться от счёта», — цитирует Заболотного «Чемпионат».

Сравнивая две последние встречи, ещё один нападающий Денис Черышев выразил мнение, что игра со Швецией далась команде сложнее, чем с Турцией.

«Шведы играли более компактно. Их крайние полузащитники опускались глубже, чтобы помочь своим защитникам. Это сказалось на качестве игры, ведь тяжелее было вскрыть оборону», — цитирует Черышева «Спорт-Экспресс».

Однако форвард выразил надежду на то, что команда учтёт свои ошибки в матче со скандинавами и в дальнейшем продемонстрирует более качественную игру.

«Надеемся на хороший результат. Думаю, с турками будет тяжелый матч. Но мы готовы обыграть любого соперника, уже доказывали это. Хотелось бы в следующей игре реализовать моменты, которые не реализовали сегодня», — признался Черышев.

Впервые за долгое время место в воротах занял Маринато Гилерме. Бразилец поделился своими впечатлениями от встречи, отметив упорство, с которым играл соперник.

«Я очень давно ждал шанса в первый раз сыграть в основном составе сборной, но был уверен в своих качествах и старался показать самый высокий уровень. Это была тяжелая игра. Швеция — команда, которая играет жёстко. Мы старались и, самое главное, что не проиграли», — рассказал Гилерме.

Некоторые болельщики опасались, что вратарю, не имеющему большого опыта выступления за национальную команду, будет непросто найти общий язык с партнёрами, что, в свою очередь, может привести к необязательным голевым моментам. Однако защитник Георгий Джикия поспешил заверить, что никаких проблем с этой точки зрения ни у кого не возникло.

«Легко нашли взаимопонимание с Гилерме. Он хорошо говорит по-русски», — отметил Джикия.

Слова товарища по команде подтвердил полузащитник Юрий Газинский.

«За Маринато не переживал, надо доверять каждому. Хочется поздравить его с дебютом, сыграл на ноль. Шведы — организованный коллектив. Неприятно, когда у наших ворот возникают моменты, но свои ошибки мы исправим», — заявил Газинский.

Кроме того, полузащитник рассказал, в какие моменты команда находилась ближе всего к реализации гола.

«У нас было больше подходов. Во втором тайме мог отличиться Черышев. Дзюба хорошо цеплялся за мячи. Сашу Головина не надо представлять, он качественный футболист, который в хорошей форме опасен для любого соперника. После травмы ему не хватало практики, сейчас наберёт и будет всё хорошо», — отметил футболист.

«В этом противостоянии не было победителя»

Тренерский штаб и игроки сборной Швеции, в случае поражения рисковавшей вылететь в более слабый дивизион, остались довольны исходом встречи.

Главный тренер скандинавов Янне Андерссон выразил мнение, что ничья — справедливый результат матча, в котором соперники показали равный футбол.

«В этом противостоянии не было победителя. Мы видели две команды, два достойных соперника. Я рад тому, как удалось провести подготовку. Мы хорошо проанализировали игру сборной России», — признался специалист.

Кроме того, Андерссон отметил стабильность в действиях своих подопечных.

«Мы довольны, потому что играли так, как хотели. Владели мячом, активно действовали в защите. Наш стиль немного изменился и, думаю, это дало дополнительные шансы. Многие хорошо показали себя с индивидуальной точки зрения. То, что матч закончился вничью, — хороший знак», — заключил тренер.

В некоторой степени с наставником не согласился защитник Андреас Гранквист.

«Это была хорошая битва. Думаю, мы заслужили победу. У нас было больше моментов. Старались играть контактно, как и на чемпионате мира», — отметил футболист.

Однако Гранквист высоко оценил и игру соперника, особенно своих бывших партнёров по «Краснодару», за который футболист выступал с 2013 по 2018 год.

«Сборная России была очень сильна на чемпионате мира, хорошо сыграла против Турции в гостях. Это был тяжелый матч. Рад вернуться в Россию после пяти лет игры за «Краснодар», вспомнить битвы с Дзюбой. Мой друг Юра Газинский отлично выглядит в центре поля», — добавил защитник.

Своим впечатлением от встречи поделился и полузащитник Виктор Классон.

«Очень энергозатратная игра, было много верховых единоборств. Может, со стороны смотрелось и не так интересно. Мы рады завоевать одно очко и очень надеемся на лучший результат в оставшихся наших играх. Нашей главной задачей было сдержать Дзюбу. Ну и забить, конечно же», — рассказал футболист.