Заболотный — о матче Лиги наций со Швецией: сборная России всегда играет на победу
- © Maksim Konstantinov
- globallookpress.com
«Будем готовится к следующей игре. Стадион в Калининграде отличный. Сборная России всегда играет на победу. Будем отталкиваться от счёта», — цитирует футболиста «Чемпионат».
По словам Заболотного, главный тренер российской сборной Станислав Черчесов в раздевалке после матча был спокоен и позитивен.
«У нас своя атмосфера внутри команды, поддерживаем её общением и игрой доказываем, что у нас отличная сборная. Мы готовы побеждать», — добавил форвард.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сыграла вничью со Швецией в Лиге наций.