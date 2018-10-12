Заболотный — о матче Лиги наций со Швецией: сборная России всегда играет на победу

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Нападающий сборной России по футболу Антон Заболотный поделился впечатлениями от матча третьего тура группового раунда Лиги наций со сборной Швеции, который состоялся в Калининграде и завершился со счётом 0:0.
Заболотный — о матче Лиги наций со Швецией: сборная России всегда играет на победу
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

«Будем готовится к следующей игре. Стадион в Калининграде отличный. Сборная России всегда играет на победу. Будем отталкиваться от счёта», — цитирует футболиста «Чемпионат».

По словам Заболотного, главный тренер российской сборной Станислав Черчесов в раздевалке после матча был спокоен и позитивен.

«У нас своя атмосфера внутри команды, поддерживаем её общением и игрой доказываем, что у нас отличная сборная. Мы готовы побеждать», — добавил форвард.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сыграла вничью со Швецией в Лиге наций.

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