Гранквист считает, что сборная Швеции по футболу заслужила победу в матче Лиги наций с Россией

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Защитник сборной Швеции по футболу Андреас Гранквист поделился впечатлениями от матча третьего тура группового раунда Лиги наций с командой России, который состоялся в Калининграде и завершился со счётом 0:0.
Гранквист считает, что сборная Швеции по футболу заслужила победу в матче Лиги наций с Россией
  • Reuters

«Мы играли на выезде против сборной России. Она была очень сильна на чемпионате мира, хорошо сыграла против Турции в гостях. Это был тяжёлый матч. Рад вернуться в Россию после пяти лет игры за «Краснодар», вспомнить битвы с Артёмом Дзюбой. Это была хорошая битва. Думаю, мы заслужили победу, мы создали лучшие моменты», — цитирует футболиста «Чемпионат».

По словам Гранквиста, в своём нынешнем составе российская сборная очень сильна.

«Мой друг Юрий Газинский отлично играет в центре поля. Тот же Александр Головин. В чём был наш план? Играть, как на чемпионате мира, играть контактно. Мы продолжаем работать. Надеюсь, в следующей игре победим», — добавил защитник.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сыграла вничью со Швецией в Лиге наций.

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