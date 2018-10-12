Черчесов — о матче со Швецией: для победы не хватило гола, но возможности у сборной России были

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился впечатлениями от матча Лиги наций со Швецией, который состоялся в Калининграде и завершился со счётом 0:0.

«Мы понимали, что будем играть с организованной командой. Почти все игры шведы играют в одном и том же ключе. Я предупредил на установке, что надо будет терпеть, что свободных зон почти не будет, что нужно чётко выполнять задуманное. Знали, как быстро они могут выходить в контратаки — вы это заметили. Ни в коем случае нельзя было раскрываться», — цитирует специалиста РИА Новости.

По словам Черчесова, если бы сборной России удалось забить мяч, встреча прошла бы в совершенно ином ключе.

«Счёт, к сожалению, 0:0. Мы разделили очки. Голов не видели, но была великолепная атмосфера, хороший матч, который держал всех в напряжении. Думаю, равнодушных мы не оставили. Естественно, хотели выиграть. Для победы не хватило гола, как бы банально это ни звучало, хотя возможности были. Если бы мы грамотно распоряжались ими, больше моментов довели бы до ударов», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сыграла вничью со Швецией в Лиге наций.