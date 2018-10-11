СМИ: В «Зените» не будут наказывать Кокорина до завершения всех судебных процедур

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Санкт-петербургский «Зенит» не намерен применять санкции в отношении форварда команды Александра Кокорина до завершения всех судебных процедур.
СМИ: В «Зените» не будут наказывать Кокорина до завершения всех судебных процедур
  • ©Агенство городских новостей "Москва"

Об этом сообщает «Чемпионат».

«Зенит» уже выступал с заявлением по поводу Кокорина. Тогда точка зрения клуба была такой же.

Отмечается, что футболисты обвиняются в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Суд приговорил Кокорина к заключению по делу о хулиганстве до 8 декабря.

Ранее адвокат Кокорина заявил, что решение об аресте его клиента будет обжаловано.

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