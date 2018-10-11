СМИ: В «Зените» не будут наказывать Кокорина до завершения всех судебных процедур
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Об этом сообщает «Чемпионат».
«Зенит» уже выступал с заявлением по поводу Кокорина. Тогда точка зрения клуба была такой же.
Отмечается, что футболисты обвиняются в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Суд приговорил Кокорина к заключению по делу о хулиганстве до 8 декабря.
Ранее адвокат Кокорина заявил, что решение об аресте его клиента будет обжаловано.