СМИ: В «Зените» не будут наказывать Кокорина до завершения всех судебных процедур

Санкт-петербургский «Зенит» не намерен применять санкции в отношении форварда команды Александра Кокорина до завершения всех судебных процедур.

Об этом сообщает «Чемпионат».

«Зенит» уже выступал с заявлением по поводу Кокорина. Тогда точка зрения клуба была такой же.

Отмечается, что футболисты обвиняются в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Суд приговорил Кокорина к заключению по делу о хулиганстве до 8 декабря.

Ранее адвокат Кокорина заявил, что решение об аресте его клиента будет обжаловано.