Адвокат Кокорина заявил, что решение об аресте его клиента будет обжаловано

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Адвокат полузащитника «Зенита» Александра Корина Олег Попов прокомментировал решение суда об аресте своего клиента на два месяца.
Адвокат Кокорина заявил, что решение об аресте его клиента будет обжаловано
  • ©Агенство городских новостей "Москва"

«Ни о каком залоге речи быть не могло. Решение будет обжаловано, вы об этом узнаете. Мы приведём более серьёзные поводы. Надеюсь, это повлияет на меру пресечения», — цитирует адвоката «Чемпионат».

Он добавил, что его клиент чувствует себя удовлетворительно.

«Для него решение было ожидаемым. Держится кремнем», — сказал Попов.

Кокорин подозревается в хулиганстве.

Ранее сообщалось, что суд арестовал Александра Кокорина.

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