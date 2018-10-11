Адвокат Кокорина заявил, что решение об аресте его клиента будет обжаловано
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«Ни о каком залоге речи быть не могло. Решение будет обжаловано, вы об этом узнаете. Мы приведём более серьёзные поводы. Надеюсь, это повлияет на меру пресечения», — цитирует адвоката «Чемпионат».
Он добавил, что его клиент чувствует себя удовлетворительно.
«Для него решение было ожидаемым. Держится кремнем», — сказал Попов.
Кокорин подозревается в хулиганстве.
Ранее сообщалось, что суд арестовал Александра Кокорина.