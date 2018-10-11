Адвокат Кокорина заявил, что решение об аресте его клиента будет обжаловано

Адвокат полузащитника «Зенита» Александра Корина Олег Попов прокомментировал решение суда об аресте своего клиента на два месяца.

«Ни о каком залоге речи быть не могло. Решение будет обжаловано, вы об этом узнаете. Мы приведём более серьёзные поводы. Надеюсь, это повлияет на меру пресечения», — цитирует адвоката «Чемпионат».

Он добавил, что его клиент чувствует себя удовлетворительно.

«Для него решение было ожидаемым. Держится кремнем», — сказал Попов.

Кокорин подозревается в хулиганстве.

Ранее сообщалось, что суд арестовал Александра Кокорина.