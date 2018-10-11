Суд арестовал Александра Кокорина

Тверской суд Москвы арестовал футболиста Александра Кокорина по делу о хулиганстве на срок до 8 декабря.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Александра Кокорина на срок до 8 декабря», — огласила судья.

Также суд арестовал младшего брата российского футболиста Александра Кокорина, Кирилла, до 8 декабря.

Ранее в Тверской суд Москвы поступили ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, а также младшего брата последнего.

Все трое подозреваются в хулиганстве.

Подробнее о деле российских футболистов Кокорина и Мамаева — в материале RT.