Кокорин на суде раскаялся в содеянном

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в Тверском суде Москвы принёс извинения потерпевшим за совершённые им хулиганские действия и раскаялся в содеянном.

«Я прошу извинения перед потерпевшими, я раскаиваюсь в содеянном. Мне стыдно перед болельщиками и клубом. Приношу извинения за свой недостойный поступок. Моё поведение было недопустимым, сделаю всё, чтобы заслужить прощение. Прошу вас не лишать меня свободы и дать возможность загладить вину», — заявил Кокорин.

Адвокат Олег Попов предложил суду отпустить Кокорина под подписку о невыезде.

Ранее в Тверской суд Москвы поступили ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, а также младшего брата последнего. Все трое подозреваются в хулиганстве.