Кокорин на суде раскаялся в содеянном
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«Я прошу извинения перед потерпевшими, я раскаиваюсь в содеянном. Мне стыдно перед болельщиками и клубом. Приношу извинения за свой недостойный поступок. Моё поведение было недопустимым, сделаю всё, чтобы заслужить прощение. Прошу вас не лишать меня свободы и дать возможность загладить вину», — заявил Кокорин.
Адвокат Олег Попов предложил суду отпустить Кокорина под подписку о невыезде.
Ранее в Тверской суд Москвы поступили ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, а также младшего брата последнего. Все трое подозреваются в хулиганстве.