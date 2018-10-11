В суд поступили ходатайства об аресте братьев Кокориных и Мамаева

В Тверской суд Москвы поступили ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также младшего брата последнего.

«В суд поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Кирилла и Александра Кокориных, а также Павла Мамаева», — приводит ТАСС слова представителя суда Анастасии Дзярко.

Ранее стало известно, что московская полиция будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемых в хулиганстве футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Подробнее о деле Кокорина и Мамаева — в материале RT.