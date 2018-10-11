Суд арестовал брата Александра Кокорина

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Тверской суд Москвы арестовал младшего брата российского футболиста Александра Кокорина, Кирилла, до 8 декабря.
Суд арестовал брата Александра Кокорина
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Об этом сообщает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Кирилла Кокорина на срок до 8 декабря», — уточнила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что московская полиция будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемых в хулиганстве футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Подробнее о деле Кокорина и Мамаева — в материале RT.

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