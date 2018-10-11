Суд арестовал брата Александра Кокорина
- © kokorin9 / Instagram
Об этом сообщает ТАСС.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Кирилла Кокорина на срок до 8 декабря», — уточнила собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что московская полиция будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемых в хулиганстве футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Подробнее о деле Кокорина и Мамаева — в материале RT.