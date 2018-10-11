Уткин: пап Кокорина и Мамаева роднит отсутствие мозгов

Известный спортивный комментатор Василий Уткин отреагировал на выступления отца футболиста Павла Мамаева и публичные извинения отчима Александра Кокорина Кирилла Логинова.

«Выступление папы Мамаева доказывает, что гопник — это гены. Кто не слышал Мамаева-батю: бить народ по выходным можно, это никого не касается», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Он возмутился постом Кирилла Логинова, который вместе с извинениями заявил, что чиновник Минпромторга Денис Пак первым спровоцировал конфликт. Комментатор обратил внимание на то, что отчим Кокорина не принёс извинений за избиение водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

«Сегодня Кокорин-старший (он отчим, поэтому Логинов) выступил с извинениями за сына. Но с какими? Извинения перед Паком — с прямым указанием, что тот первый начал. И только перед Паком. Ну да, водителя ведь Саня не бил, во всяком случае, на видеозаписи. Правда, компания, где он, несомненно, был главным, гасила дядьку на земле ногами, а он её не остановил. Не уголовщина (пока), но для извинений, блин, для извинений тут оснований как под Спасской башней фундамента!» — заключил Уткин.

Он также сказал, что объединяет Мамаева-старшего и отчима Кокорина.

«Роднит двух пап при внешних отличиях отсутствие иной субстанции — мозгов», — добавил Уткин.

Ранее полиция задержала брата футболиста Александра Кокорина Кирилла по делу о драке.