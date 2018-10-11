Полиция задержала брата Кокорина

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Полиция задержала брата футболиста Александра Кокорина Кирилла по делу о драке, заявили в пресс-службе МВД России.
Полиция задержала брата Кокорина
  • РИА Новости

«Установлены ещё трое участников инцидента, в их числе младший брат Александра Кокорина», — говорится в сообщении.

Как отмечается, он задержан по подозрению в совершении преступления.

С остальными задержанными проводятся следственные действия.

Ранее Министерство внутренних дел установило личности всех участников драк с Павлом Мамаевым и Кокориным.

10 октября Мамаев и Кокорин были задержаны. Их обвиняют в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Ольги Ушаковой.

Позднее отчим Кокорина принёс извинения за поведение спортсмена

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