Полиция задержала брата Кокорина
- РИА Новости
«Установлены ещё трое участников инцидента, в их числе младший брат Александра Кокорина», — говорится в сообщении.
Как отмечается, он задержан по подозрению в совершении преступления.
С остальными задержанными проводятся следственные действия.
Ранее Министерство внутренних дел установило личности всех участников драк с Павлом Мамаевым и Кокориным.
10 октября Мамаев и Кокорин были задержаны. Их обвиняют в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Ольги Ушаковой.
Позднее отчим Кокорина принёс извинения за поведение спортсмена.