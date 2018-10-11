Установлены все участники драк с Мамаевым и Кокориным

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В МВД сообщили, что установили личности всех участников драк с футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным.
Установлены все участники драк с Мамаевым и Кокориным
  • © KIRILL KUDRYAVTSEV
  • AFP

Правоохранительные органы предлагают всем соучастникам добровольно явиться к следователю на допрос, сообщает Интерфакс. Если они откажутся, то их доставят в здание ГУ МВД в принудительном порядке.

Так, участником драк с Денисом Паком и Виталием Соловчуком был младший брат Кокорина — 19-летний Кирилл. Александр Кокорин и Павел Мамаев в данный момент пребывают в следственном изоляторе.

Ранее полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не стал отвечать на вопрос, признаёт ли он свою вину в избиении двух человек утром 8 октября.

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