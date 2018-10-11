Установлены все участники драк с Мамаевым и Кокориным
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- AFP
Правоохранительные органы предлагают всем соучастникам добровольно явиться к следователю на допрос, сообщает Интерфакс. Если они откажутся, то их доставят в здание ГУ МВД в принудительном порядке.
Так, участником драк с Денисом Паком и Виталием Соловчуком был младший брат Кокорина — 19-летний Кирилл. Александр Кокорин и Павел Мамаев в данный момент пребывают в следственном изоляторе.
Ранее полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не стал отвечать на вопрос, признаёт ли он свою вину в избиении двух человек утром 8 октября.