Кокорин задержан вслед за Мамаевым

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В пресс-службе Министерства внутренних дел заявили о задержании футболиста Александра Кокорина по подозрению в хулиганстве.
Кокорин задержан вслед за Мамаевым
  • Reuters

«Задержан Александр Кокорин, который является подозреваемым в рамках возбуждённого уголовного дела», — сказал пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов. 

Ранее стало известно о задержании другого футболиста — Павла Мамаева — по делу о хулиганстве. 

Сообщалось, что Кокорин не явился на допрос в назначенной время. По словам его адвоката, футболист просто не успевал вовремя.

В связи с этим МВД заявили, что Кокорин будет объявлен в федеральный розыск.

Спустя некоторое время он прибыл на допрос

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