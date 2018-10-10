Кокорин задержан вслед за Мамаевым

В пресс-службе Министерства внутренних дел заявили о задержании футболиста Александра Кокорина по подозрению в хулиганстве.

«Задержан Александр Кокорин, который является подозреваемым в рамках возбуждённого уголовного дела», — сказал пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.

Ранее стало известно о задержании другого футболиста — Павла Мамаева — по делу о хулиганстве.

Сообщалось, что Кокорин не явился на допрос в назначенной время. По словам его адвоката, футболист просто не успевал вовремя.

В связи с этим МВД заявили, что Кокорин будет объявлен в федеральный розыск.

Спустя некоторое время он прибыл на допрос.

Спортсменов обвиняют в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.