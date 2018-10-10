Полиция изучит данные о возможной попытке спрятать видео драки с Кокориным и Мамаевым

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Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов заявил, что в полиции изучат информацию о том, что видео с моментом драки в кафе с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева якобы пытались спрятать от следствия.
Полиция изучит данные о возможной попытке спрятать видео драки с Кокориным и Мамаевым
  • © kokorin9 / Instagram

Об этом Титов сказал в эфире программы «Пусть говорят».

Как он указал, согласно непроверенным данным, видеозапись якобы собирались перекупить, чтобы она не досталась сотрудникам правоохранительных органов.

«Об этом нам тоже известно. Эти сообщения мы тоже изучаем и тоже дадим процессуальную оценку данному событию», — цитирует его ТАСС. 

Ранее Павел Мамаев явился на допрос в МВД. Позднее на допрос прибыл и другой футболист, Александр Кокорин

По последним данным, Мамаев был задержан после допроса.

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