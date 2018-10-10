Полиция изучит данные о возможной попытке спрятать видео драки с Кокориным и Мамаевым
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Об этом Титов сказал в эфире программы «Пусть говорят».
Как он указал, согласно непроверенным данным, видеозапись якобы собирались перекупить, чтобы она не досталась сотрудникам правоохранительных органов.
«Об этом нам тоже известно. Эти сообщения мы тоже изучаем и тоже дадим процессуальную оценку данному событию», — цитирует его ТАСС.
Ранее Павел Мамаев явился на допрос в МВД. Позднее на допрос прибыл и другой футболист, Александр Кокорин.
По последним данным, Мамаев был задержан после допроса.