Отчим Кокорина извинился за поведение футболиста
- Reuters
Отчим футболиста Кирилл Логинов принёс извинения от своего лица и от лица сына.
«Мой сын искренне сожалеет о том, что ударил господина Пака и хотел после допроса публично извиниться перед ним и перед всеми, кого подвёл таким поведением, но он не успел этого сделать, ему не дали такой возможности. Поэтому я делаю это за него», — говорится в публикации.
Логинов также отметил, что не стоит искать оправданий в поведении своего сына.
По его словам, спортсмен осознает то, что его поведение было неприемлемым, а реакция на оскорбления Пака чрезмерно грубой.
Отчим Кокорина призвал общественность оценивать данный поступок как обычного человека, которому свойственны ошибки в жизни.
Он добавил, что футболист сотрудничает со следствием и признаёт свою вину, а так же рассчитывает на верную оценку ситуации со стороны правоохранительных органов.
Ранее было официально установлено, что Кокорин и Павел Мамаев принимали участие в избиении водителя на парковке и в драке в кафе.
Спортсменам грозит до семи лет колонии.
Ожидается, что очные ставки по данному делу пройдут 11 октября.