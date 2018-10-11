Отчим Кокорина извинился за поведение футболиста

На странице в Instagran футболиста Александра Кокорина, который находится в следственном изоляторе, появился пост с извинениями в адрес главы департамента Минпромторга Дениса Пака.

Отчим футболиста Кирилл Логинов принёс извинения от своего лица и от лица сына.

«Мой сын искренне сожалеет о том, что ударил господина Пака и хотел после допроса публично извиниться перед ним и перед всеми, кого подвёл таким поведением, но он не успел этого сделать, ему не дали такой возможности. Поэтому я делаю это за него», — говорится в публикации.

Логинов также отметил, что не стоит искать оправданий в поведении своего сына.

По его словам, спортсмен осознает то, что его поведение было неприемлемым, а реакция на оскорбления Пака чрезмерно грубой.

Отчим Кокорина призвал общественность оценивать данный поступок как обычного человека, которому свойственны ошибки в жизни.

Он добавил, что футболист сотрудничает со следствием и признаёт свою вину, а так же рассчитывает на верную оценку ситуации со стороны правоохранительных органов.

Ранее было официально установлено, что Кокорин и Павел Мамаев принимали участие в избиении водителя на парковке и в драке в кафе.

Спортсменам грозит до семи лет колонии.

Ожидается, что очные ставки по данному делу пройдут 11 октября.