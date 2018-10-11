Отчим Кокорина извинился за поведение футболиста

Короткая ссылка
На странице в Instagran футболиста Александра Кокорина, который находится в следственном изоляторе, появился пост с извинениями в адрес главы департамента Минпромторга Дениса Пака.
Отчим Кокорина извинился за поведение футболиста
  • Reuters

Отчим футболиста Кирилл Логинов принёс извинения от своего лица и от лица сына.

«Мой сын искренне сожалеет о том, что ударил господина Пака и хотел после допроса публично извиниться перед ним и перед всеми, кого подвёл таким поведением, но он не успел этого сделать, ему не дали такой возможности. Поэтому я делаю это за него», — говорится в публикации.

Логинов также отметил, что не стоит искать оправданий в поведении своего сына.

По его словам, спортсмен осознает то, что его поведение было неприемлемым, а реакция на оскорбления Пака чрезмерно грубой.

Отчим Кокорина призвал общественность оценивать данный поступок как обычного человека, которому свойственны ошибки в жизни.

Он добавил, что футболист сотрудничает со следствием и признаёт свою вину, а так же рассчитывает на верную оценку ситуации со стороны правоохранительных органов.

Ранее было официально установлено, что Кокорин и Павел Мамаев принимали участие в избиении водителя на парковке и в драке в кафе.

Спортсменам грозит до семи лет колонии.

Ожидается, что очные ставки по данному делу пройдут 11 октября

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить