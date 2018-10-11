Очные ставки по делу Кокорина и Мамаева пройдут 11 октября

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В МВД заявили, что 11 октября пройдут очные ставки по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Очные ставки по делу Кокорина и Мамаева пройдут 11 октября
  • РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.

«Сегодня запланировано проведение очных ставок и других необходимых мероприятий и следственных действий», — заявил Титов.

Ранее в МВД также сообщили, что Кокорин и Мамаев участвовали в избиении водителя журналистки Первого канала.

10 октября Мамаев и Кокорин были задержаны.

Ранее Титов заявил, что в полиции изучат данные о том, что видео с моментом драки в кафе с участием Кокорина и Мамаева якобы пытались спрятать от следствия.

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