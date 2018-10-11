Очные ставки по делу Кокорина и Мамаева пройдут 11 октября
- РИА Новости
Об этом сообщил пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.
«Сегодня запланировано проведение очных ставок и других необходимых мероприятий и следственных действий», — заявил Титов.
Ранее в МВД также сообщили, что Кокорин и Мамаев участвовали в избиении водителя журналистки Первого канала.
10 октября Мамаев и Кокорин были задержаны.
Ранее Титов заявил, что в полиции изучат данные о том, что видео с моментом драки в кафе с участием Кокорина и Мамаева якобы пытались спрятать от следствия.