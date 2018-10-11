МВД: Кокорин и Мамаев участвовали в избиении водителя журналистки Первого канала

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Следствие установило, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев участвовали в избиении водителя журналистки Первого канала.
МВД: Кокорин и Мамаев участвовали в избиении водителя журналистки Первого канала
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении МВД России.

В ведомстве уточнили, что футболисты принимали участие в двух эпизодах с дракой на пересечении улиц 2-я Бресткая и Большая Садовая и в кафе на Большой Никитской.

«При изучении записей с камер видеонаблюдения было установлено, что в совершении указанных противоправных деяний принимали участие одни и те же люди», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно о задержании футболиста Павла Мамаева, позднее — о задержании Александра Кокорина

Ранее в ОНК рассказали подробности задержания Кокорина и Мамаева.

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