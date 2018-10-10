В ОНК рассказали подробности задержания Кокорина и Мамаева

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Общественный деятель, член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий рассказал о подробностях задержания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
В ОНК рассказали подробности задержания Кокорина и Мамаева
  • РИА Новости

«Кокорина и Мамаева поместили в изолятор временного содержания. Завтра их доставят в суд, где вынесут решение. Это могут быть домашний арест, подписка о невыезде или заключение под стражу», — заявил общественный деятель в беседе с RT.

Он также отметил, что статья за хулиганство предусматривает более суровое наказание, чем за побои.

«Под хулиганством подразумевается действие с явным неуважением к обществу, куда относят и насилие. Их поздняя явка в полицию ухудшает положение. Но окончательное решение остаётся только за судьёй. Даже если человек был в розыске или долго не являлся, то судья спокойно может дать подписку о невыезде или домашний арест», — добавил Пятницкий.

Ранее стало известно о задержании футболиста Павла Мамаева, позднее — о задержании Александра Кокорина

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