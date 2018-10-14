Провал Германии, победная серия Грузии и триумф Гибралтара: обзор игрового дня в Лиге наций

Сборная Нидерландов разгромила Германию в матче Лиги наций, который стал рекордным для наставника немцев Йоахима Лёва. Грузия одержала третью победу подряд в дивизионе D и практически гарантировала себе первое место в квартете. Армения уступила дома Гибралтару, который впервые в истории победил в официальной встрече.

Неудачный подарок для Лёва

Главным событием дня, безусловно, стала встреча Нидерландов и Германии в рамках группы 1 дивизиона А. Этот матч был особенным для наставника немцев Йоахима Лёва: тренер провёл во главе сборной 168-й поединок и побил рекорд Зеппа Хербергера, который возглавлял национальную команду ФРГ с 1949 по 1965 год.

Однако порадовать тренера подопечные не сумели. Оранжевые дома разгромили соперника — 3:0.

Хозяева открыли счёт в середине первого тайма. После подачи корнера Вирджил ван Дейк головой отправил мяч в ворота, подкараулив рикошет от перекладины.

Немцы демонстрировали крайне блёклую игру и после пропущенного гола не нашли в себе сил, чтобы прибавить. Вскоре голландцы смогли забить ещё.

После перерыва ситуация не сильно изменилась. Пожалуй, единственный по-настоящему опасный момент упустил не реализовавший выход один на один Лерой Зане.

В концовке хозяева довели дело до разгрома. Третий мяч был забит при непосредственном участии вышедшего на замену экс-полузащитника «Спартака» Квинси Промеса. Он записал на свой счёт результативную передачу на Мемфиса Депая. Точку же поставил Жоржиньо Вейналдум.

Теперь в активе у всех трёх команд группы 1 по два сыгранных матча. Лидируют чемпионы мира французы с четырьмя очками. На второй строчке расположились голландцы — три балла. Немцы же с одним очком находятся на последнем месте.

Тренер сборной Германии Йоахим Лёв

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Рекорд Гамшика и нули в Дублине

Несколько интригующих матчей прошло и в дивизионе В. Например, в Трнаве состоялось «чехословацкое дерби».

Здесь также не обошлось без рекорда. Лидер хозяев Марек Гамшик вышел на поле с первых минут и стал рекордсменом по количеству матчей за сборную Словакии. Игра стала для футболиста «Наполи» 108-й, и он опередил по этому показателю закончившего карьеру полузащитника Мирослава Каргана.

Кроме того, Мареку удалось забить. Теперь он с 22 голами в составе национальной команды всего на один точный удар отстаёт от рекордсмена Роберта Виттека.

Однако все эти достижения вряд ли улучшили настроение футболисту, ведь чехи в первом матче под руководством нового тренера Ярослава Шильгавы нанесли словакам поражение — 2:1.

Многого ждали и от противостояния Ирландии и Дании в группе 4. Команды встречались год назад в рамках стыковых матчей за право поехать на чемпионат мира. Тогда сильнее оказались датчане, которые на выезде отправили в ворота соперника пять мячей.

На этот раз болельщики остались на «голодном пайке»: соперники не сумели забить ни одного мяча.

Игроки сборных Ирландии и Дании в матче Лиги наций

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Дебют Бийола и третья победа Болгарии

В дивизионе С состоялось два матча в рамках группы 3. Болгары сохранили лидерство, в упорной борьбе дожав неуступчивых киприотов. Гости вышли вперёд в конце первого тайма, но после перерыва фавориты отличились дважды.

Норвегия также пытается не отставать. Подопечные Ларса Лагербека в субботу с минимальным счётом обыграли Словению. Единственный мяч на пятой добавленной к первому тайму минуте забил Оле Сельнес.

При этом в составе словенской сборной дебютировал полузащитник ЦСКА Яка Бийол. 19-летний футболист появился на поле сразу после перерыва и отметился жёлтой карточкой.

Победный ход Грузии и историческая победа Гибралтара

Наконец, в дивизионе D стоит особенно выделить успехи сборной Грузии. Подопечные Владимира Вайсса в первых двух матчах набрали шесть очков и после этого просто не имели права не обыграть дома Андорру.

Сенсации не произошло, однако команде пришлось потрудиться. Валерий Казаишвили открыл счёт в середине первого тайма, а ещё два мяча грузины забили уже в концовке матча. Дубль оформил Казаишвили.

Отметим также, что на поле вернулся полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе. Восстановившийся после тяжёлой травмы футболист впервые более чем за год сыграл за национальную команду. Игрок вышел на замену по ходу второго тайма и был встречен бурными аплодисментами.

В другом матче группы 1 Казахстан и Латвия разошлись миром и ещё больше отстали от лидера.

А вот Армению в субботу ждало разочарование. Местные любители футбола перед началом Лиги наций надеялись, что их национальная команда во главе с Генрихом Мхитаряном сможет отобраться на Евро-2020, однако пока они рискуют остаться разочарованным.

Армяне сначала с огромным трудом переиграли Лихтенштейн, затем уступили Македонии, после чего в отставку был отправлен Вардан Миносян. Это не помогло: команда дома уступила с минимальным счётом Гибралтару. Единственный мяч в самом начале второго тайма с пенальти забил Джозеф Чиполина.

Тренер хозяев после матча заявил, что соперник «ничего не создал, кроме подозрительного пенальти», но это вряд ли ободрило болельщиков.

В Гибралтаре же настоящий праздник. Местная сборная одержала первую в истории победу в официальном матче.