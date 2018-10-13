Лёв стал рекордсменом по числу матчей на посту главного тренера сборной Германии по футболу

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Немецкий специалист Йоахим Лёв стал рекордсменом по числу матчей на посту главного тренера сборной Германии по футболу.
Лёв стал рекордсменом по числу матчей на посту главного тренера сборной Германии по футболу
  • Reuters

Об этом сообщает Opta.

Знаковым для 58-летнего тренера стал матч третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Нидерландами. Для Лёва эта игра — 168-я в качестве наставника бундестим.

Предыдущий рекорд — 167 матчей — принадлежал Зеппу Хербергеру, возглавлявшему сборную ФРГ с 1936 по 1964 год. Лёв руководит немецкой командой с 2006 года.

Ранее стало известно, что Германия примет чемпионат Европы по футболу 2024 года.

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