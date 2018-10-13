Немецкий специалист Йоахим Лёв стал рекордсменом по числу матчей на посту главного тренера сборной Германии по футболу.

Об этом сообщает Opta.

Знаковым для 58-летнего тренера стал матч третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Нидерландами. Для Лёва эта игра — 168-я в качестве наставника бундестим.

Предыдущий рекорд — 167 матчей — принадлежал Зеппу Хербергеру, возглавлявшему сборную ФРГ с 1936 по 1964 год. Лёв руководит немецкой командой с 2006 года.

Ранее стало известно, что Германия примет чемпионат Европы по футболу 2024 года.