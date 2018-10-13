Сборная Чехии по футболу победила команду Словакии в матче Лиги наций
- Reuters
Встреча, проходившая в Трнаве на стадионе «Антон Малатински», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В составе словацкой команды забил Марек Гамшик, который благодаря этому матчу стал рекордсменом по количеству игр за свою сборную.
Победу чехам принесли голы Михаэла Крменчика и Патрика Шика.
Следующим соперником чешской команды станет сборная Украины. Матч состоится 16 октября. Ответная игра со Словакией пройдёт 19 ноября. Словаки, в свою очередь, сыграют с украинцами 16 ноября.
Ранее сообщалось, что дубль Ромелу Лукаку принёс сборной Бельгии победу над Швейцарией в матче Лиги наций.