Сборная Чехии по футболу победила команду Словакии в матче Лиги наций

Сборная Чехии по футболу одержала победу над национальной командой Словакии в матче третьего тура группового этапа Лиги наций.

Встреча, проходившая в Трнаве на стадионе «Антон Малатински», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе словацкой команды забил Марек Гамшик, который благодаря этому матчу стал рекордсменом по количеству игр за свою сборную.

Победу чехам принесли голы Михаэла Крменчика и Патрика Шика.

Следующим соперником чешской команды станет сборная Украины. Матч состоится 16 октября. Ответная игра со Словакией пройдёт 19 ноября. Словаки, в свою очередь, сыграют с украинцами 16 ноября.

Ранее сообщалось, что дубль Ромелу Лукаку принёс сборной Бельгии победу над Швейцарией в матче Лиги наций.