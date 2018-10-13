Сборная Чехии по футболу победила команду Словакии в матче Лиги наций

Короткая ссылка
Сборная Чехии по футболу одержала победу над национальной командой Словакии в матче третьего тура группового этапа Лиги наций.
Сборная Чехии по футболу победила команду Словакии в матче Лиги наций
  • Reuters

Встреча, проходившая в Трнаве на стадионе «Антон Малатински», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе словацкой команды забил Марек Гамшик, который благодаря этому матчу стал рекордсменом по количеству игр за свою сборную.

Победу чехам принесли голы Михаэла Крменчика и Патрика Шика.

Следующим соперником чешской команды станет сборная Украины. Матч состоится 16 октября. Ответная игра со Словакией пройдёт 19 ноября. Словаки, в свою очередь, сыграют с украинцами 16 ноября.

Ранее сообщалось, что дубль Ромелу Лукаку принёс сборной Бельгии победу над Швейцарией в матче Лиги наций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить