Сборная Нидерландов по футболу разгромила Германию в Лиге наций

Сборная Нидерландов по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Германии в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Встреча, прошедшая в Амстердаме на «Йохан Кройф Арене», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Победу голландцам принесли голы Вирджила ван Дейка (30-я минута), Мемфиса Депая (87-я минута) и Жоржиньо Вейналдума (93-я минута).

Следующий матч сборная Нидерландов проведёт с Францией. Встреча состоится 16 ноября, а ответная игра с Германией пройдёт 19 ноября. Немцы сыграют с французами 16 октября.

В других матчах игрового дня Болгария победила Кипр (2:1), Македония одержала победу над Лихтенштейном (4:1), а Ирландия и Дания сыграли вничью (0:0).

Ранее сообщалось, что Йоахим Лёв стал рекордсменом по числу матчей на посту главного тренера сборной Германии по футболу.