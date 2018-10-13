Сборная Гибралтара по футболу одержала первую в истории победу в официальном матче

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Сборная Гибралтара по футболу одержала победу над национальной командой Армении в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Сборная Гибралтара по футболу одержала первую в истории победу в официальном матче
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Ереване, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола в матче стал Джозеф Чиполина, реализовавший пенальти на 50-й минуте.

Для сборной Гибралтара эта победа стала первой в истории команды в официальных матчах. До этого команда потерпела поражение в 22 встречах подряд, в сумме пропустив 107 мячей.

В других матчах игрового дня Норвегия победила Словению (1:0), Грузия разгромила Андорру (3:0), а Латвия сыграла вничью с Казахстаном (1:1).

Ранее сообщалось, что сборная Чехии по футболу победила команду Словакии в матче Лиги наций.

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