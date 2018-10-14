«Игра турецкой команды зависит от настроения»: Непомнящий о матчах сборной России в Лиге наций и ротации состава
- Игроки сборной России Георгий Джикия и Юрий Газинский (в центре) в матче Лиги наций УЕФА между сборными России и Швеции
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Турция — непростая команда»
— Стоит ли ожидать ротации состава сборной в матче с Турцией?
— К сожалению, нужно признать, что Станиславу Черчесову периодически по разным причинам не удаётся воспользоваться оптимальным составом. Одни игроки оказываются травмированными, у других возникают проблемы иного характера. Против Швеции вышли именно те футболисты, которые на тот момент находились в наилучшей форме, и удивляться тут нечему. Если говорить о конкретной встрече с Турцией, то это очень непростая команда, которая прибавляет от матча к матчу. В связи с этим, думаю, могут быть изменения по одной-двум позициям, не более.
— В предыдущей игре российские футболисты нанесли всего один удар в створ ворот соперника. Стоит ли волноваться по этому поводу в преддверии воскресного матча?
— Я так не думаю. Швеция — весьма крепкий коллектив, который в обороне действует увереннее подопечных Мирчи Луческу. Их защитник Андреас Гранквист очень хорошо знаком с нашими игроками, так как на протяжении пяти лет выступал за «Краснодар». Артём Дзюба был вынужден освобождать для себя всю центральную зону, чтобы добраться до ворот скандинавов. Возможно, у них было больше голевых моментов. Но всё это не означает, что во встрече с турками мы сами будем действовать схожим образом.
— Со стороны могло показаться, что в игре со Швецией Александр Головин не всегда вовремя расставался с мячом. Можно ли это считать последствиями травмы и длительного восстановления?
— Разумеется, он находится не в той игровой форме, в которой был до повреждения. Александру ещё предстоит найти себя. Но я уверен, что придёт время, и он выйдет на прежний уровень. Всё это — рабочие моменты, и поводов для беспокойства ни у кого быть не должно. Напротив, положительным моментом является то, что ему доверяют и дают возможность выступать за сборную, а значит, он получает необходимую для восстановления игровую практику.
— По какой причине не всегда уверенно действовали центральные защитники Роман Нойштедтер и Георгий Джикия?
— В сложившейся ситуации они выступили достойно. Разумеется, им необходимо дать некоторое время для того, чтобы сыграться, поэтому не стоит слишком строго их судить.
— Удивляет ли вас то, как резко ворвался в сборную Алексей Ионов, став её основным игроком?
— Я бы так не сказал, ведь он впервые после длительного перерыва сыграл за национальную команду и очень хорошо действовал в первой трети матча. Поэтому недооценивать его не стоит.
«Натурализованные футболисты — это реалии современного футбола»
— По словам Черчесова, в воротах сборной в воскресенье вновь сыграет Маринато Гилерме. Может ли это означать, что у натурализованного бразильца появились шансы стать первым номером сборной?
— Станиславу Саламовичу, как никому другому, стоит доверять в подобных вопросах. Голкиперы — особая категория спортсменов, качество действий которых не стоит определять лишь по количеству сейвов. Во-первых, они должны грамотно управлять обороной, взаимодействовать с товарищами по команде. Во-вторых, уверенно играть на линии и на выходе из ворот. В этой связи каждый тренер ориентируется на целый комплекс показателей. Кроме того, мне понравилось выступление Гилерме в матче со Швецией.
— Кого вам хотелось бы увидеть в матче с Турцией из числа тех, кто не появился на поле в прошлой встрече?
— Прежде всего я бы назвал Далера Кузяева. Но не стоит забывать, что у него присутствует серьёзная нагрузка в «Зените», поэтому мне сложно судить о его состоянии. Необходимо быть внутри команды, чтобы понимать, кто из футболистов находится в оптимальной форме в данный момент. Определение состава — очень тонкий момент, недоступный стороннему наблюдателю. Я бы мог рассуждать о месте в составе Алана Дзагоева, но в итоге это ни на что не повлияет. Кроме того, Черчесову, как и любому специалисту, хочется быть первым, занять соответствующую позицию в группе, чтобы пройти в следующую стадию турнира, а также завоевать путёвку на чемпионат Европы. И он сделает для этого всё возможное.
— По предыдущему матчу показалось, что сборная Турции играет не слишком дисциплинированно. Не кажется ли вам, что это будет на руку России?
— Действия турецких игроков на поле очень часто определяются их настроением. С этой точки зрения действительно проще их подавить, взять контроль над происходящим в свои руки. Однако в целом это очень непростая команда. Тренеры это прекрасно осознают и будут подходить к матчу со всей серьёзностью. Но, по моему мнению, предстоящий матч должен сложиться для нас проще, чем встреча со скандинавами.
— В матче со Швецией в стартовом составе вышли сразу четыре натурализованных футболиста. Каково ваше отношение к этому?
— Это реалии современного футбола. Давайте посмотрим на сборные Франции и Германии, где всего несколько человек являются представителями коренного населения. Ничего страшного в этом нет.
- «В сборной совсем другие эмоции»: национальная команда России готовится к матчу Лиги наций со Швецией
- «Тема неприятная, но сборной России она не касается»: Черчесов о Кокорине и Мамаеве и об игре со Швецией в Лиге наций
- «Сделаем всё, чтобы сказка продолжалась»: Черчесов и Дзюба — о сборной России накануне матча со Швецией
- «Не удалось реализовать моменты»: что говорили игроки и тренеры после матча Россия — Швеция
- 180 минут Хорватии без голов, победный дубль Лукаку и выход Белоруссии в лидеры: обзор игрового дня в Лиге наций