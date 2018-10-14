«Игра турецкой команды зависит от настроения»: Непомнящий о матчах сборной России в Лиге наций и ротации состава

Сборная Турции — более удобный соперник для России, чем Швеция. Такое мнение в интервью RT высказал известный тренер Валерий Непомнящий. Специалист отметил, что во встрече со скандинавами национальной команде не хватило сыгранности, хотя футболисты каждой линии выглядели достаточно убедительно. Кроме того, наставник рассказал, как относится к натурализации спортсменов и ротации состава.

«Турция — непростая команда»

— Стоит ли ожидать ротации состава сборной в матче с Турцией?

— К сожалению, нужно признать, что Станиславу Черчесову периодически по разным причинам не удаётся воспользоваться оптимальным составом. Одни игроки оказываются травмированными, у других возникают проблемы иного характера. Против Швеции вышли именно те футболисты, которые на тот момент находились в наилучшей форме, и удивляться тут нечему. Если говорить о конкретной встрече с Турцией, то это очень непростая команда, которая прибавляет от матча к матчу. В связи с этим, думаю, могут быть изменения по одной-двум позициям, не более.

— В предыдущей игре российские футболисты нанесли всего один удар в створ ворот соперника. Стоит ли волноваться по этому поводу в преддверии воскресного матча?



— Я так не думаю. Швеция — весьма крепкий коллектив, который в обороне действует увереннее подопечных Мирчи Луческу. Их защитник Андреас Гранквист очень хорошо знаком с нашими игроками, так как на протяжении пяти лет выступал за «Краснодар». Артём Дзюба был вынужден освобождать для себя всю центральную зону, чтобы добраться до ворот скандинавов. Возможно, у них было больше голевых моментов. Но всё это не означает, что во встрече с турками мы сами будем действовать схожим образом.

— Со стороны могло показаться, что в игре со Швецией Александр Головин не всегда вовремя расставался с мячом. Можно ли это считать последствиями травмы и длительного восстановления?

— Разумеется, он находится не в той игровой форме, в которой был до повреждения. Александру ещё предстоит найти себя. Но я уверен, что придёт время, и он выйдет на прежний уровень. Всё это — рабочие моменты, и поводов для беспокойства ни у кого быть не должно. Напротив, положительным моментом является то, что ему доверяют и дают возможность выступать за сборную, а значит, он получает необходимую для восстановления игровую практику.

— По какой причине не всегда уверенно действовали центральные защитники Роман Нойштедтер и Георгий Джикия?

— В сложившейся ситуации они выступили достойно. Разумеется, им необходимо дать некоторое время для того, чтобы сыграться, поэтому не стоит слишком строго их судить.

— Удивляет ли вас то, как резко ворвался в сборную Алексей Ионов, став её основным игроком?

— Я бы так не сказал, ведь он впервые после длительного перерыва сыграл за национальную команду и очень хорошо действовал в первой трети матча. Поэтому недооценивать его не стоит.

«Натурализованные футболисты — это реалии современного футбола»

— По словам Черчесова, в воротах сборной в воскресенье вновь сыграет Маринато Гилерме. Может ли это означать, что у натурализованного бразильца появились шансы стать первым номером сборной?

— Станиславу Саламовичу, как никому другому, стоит доверять в подобных вопросах. Голкиперы — особая категория спортсменов, качество действий которых не стоит определять лишь по количеству сейвов. Во-первых, они должны грамотно управлять обороной, взаимодействовать с товарищами по команде. Во-вторых, уверенно играть на линии и на выходе из ворот. В этой связи каждый тренер ориентируется на целый комплекс показателей. Кроме того, мне понравилось выступление Гилерме в матче со Швецией.

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— Кого вам хотелось бы увидеть в матче с Турцией из числа тех, кто не появился на поле в прошлой встрече?

— Прежде всего я бы назвал Далера Кузяева. Но не стоит забывать, что у него присутствует серьёзная нагрузка в «Зените», поэтому мне сложно судить о его состоянии. Необходимо быть внутри команды, чтобы понимать, кто из футболистов находится в оптимальной форме в данный момент. Определение состава — очень тонкий момент, недоступный стороннему наблюдателю. Я бы мог рассуждать о месте в составе Алана Дзагоева, но в итоге это ни на что не повлияет. Кроме того, Черчесову, как и любому специалисту, хочется быть первым, занять соответствующую позицию в группе, чтобы пройти в следующую стадию турнира, а также завоевать путёвку на чемпионат Европы. И он сделает для этого всё возможное.

— По предыдущему матчу показалось, что сборная Турции играет не слишком дисциплинированно. Не кажется ли вам, что это будет на руку России?

— Действия турецких игроков на поле очень часто определяются их настроением. С этой точки зрения действительно проще их подавить, взять контроль над происходящим в свои руки. Однако в целом это очень непростая команда. Тренеры это прекрасно осознают и будут подходить к матчу со всей серьёзностью. Но, по моему мнению, предстоящий матч должен сложиться для нас проще, чем встреча со скандинавами.

— В матче со Швецией в стартовом составе вышли сразу четыре натурализованных футболиста. Каково ваше отношение к этому?

— Это реалии современного футбола. Давайте посмотрим на сборные Франции и Германии, где всего несколько человек являются представителями коренного населения. Ничего страшного в этом нет.