Стал известен состав сборной России по футболу на матч со Швецией

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Сборная России по футболу огласила состав на матч Лиги наций УЕФА с командой Швеции.
Стал известен состав сборной России по футболу на матч со Швецией
  • РИА Новости

Состав опубликован в Twitter российской национальной команды.

С первых минут на поле выйдут Маринато Гилерме, Роман Нойштедтер, Георгий Джикия, Марио Фернандес, Константин Рауш, Роман Зобнин, Юрий Газинский, Алексей Ионов, Александр Головин, Денис Черышев и Артём Дзюба.

Отмечается, что полузащитник Алан Дзагоев остался вне заявки.

Встреча между Россией и Швецией состоится в Калининграде на одноимённом стадионе. Начало — 22:45 мск.

Черчесов рассказал, кто займёт место в воротах в матче со сборной Швеции.

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