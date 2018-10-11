Стал известен состав сборной России по футболу на матч со Швецией
- РИА Новости
Состав опубликован в Twitter российской национальной команды.
Стартовый состав сборной России на матч @UEFAEURO против Швеции.— Сборная России (@TeamRussia) 11 октября 2018 г.
Алан Дзагоев - вне заявки pic.twitter.com/FCndWySjBI
С первых минут на поле выйдут Маринато Гилерме, Роман Нойштедтер, Георгий Джикия, Марио Фернандес, Константин Рауш, Роман Зобнин, Юрий Газинский, Алексей Ионов, Александр Головин, Денис Черышев и Артём Дзюба.
Отмечается, что полузащитник Алан Дзагоев остался вне заявки.
Встреча между Россией и Швецией состоится в Калининграде на одноимённом стадионе. Начало — 22:45 мск.
Черчесов рассказал, кто займёт место в воротах в матче со сборной Швеции.