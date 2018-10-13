Черчесов рассказал, кто займёт место в воротах в матче с Турцией

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможных изменениях в стартовом составе в матче Лиги наций с Турцией по сравнению с игрой со Швецией.
Черчесов рассказал, кто займёт место в воротах в матче с Турцией
  • РИА Новости

«У нас ещё есть 24 часа до игры. У нас есть определённая информация. Посмотрим к вечеру и примем решение», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Наставник национальной команды также рассказал, кто будет основным голкипером в матче.

«В воротах будет Гилерме», — сказал Черчесов.

Матч Россия — Турция пройдёт на стадионе «Фишт» 14 октября. Начало встречи — в 19:00.

Ранее Мостовой раскритиковал участие Гилерме в матче сборной России по футболу.

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