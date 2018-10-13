Черчесов рассказал, кто займёт место в воротах в матче с Турцией
- РИА Новости
«У нас ещё есть 24 часа до игры. У нас есть определённая информация. Посмотрим к вечеру и примем решение», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Наставник национальной команды также рассказал, кто будет основным голкипером в матче.
«В воротах будет Гилерме», — сказал Черчесов.
Матч Россия — Турция пройдёт на стадионе «Фишт» 14 октября. Начало встречи — в 19:00.
Ранее Мостовой раскритиковал участие Гилерме в матче сборной России по футболу.