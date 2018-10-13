Мостовой раскритиковал участие Гилерме в матче сборной России по футболу

Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал участие Маринато Гилерме в матче сборной России со Швецией в Лиге наций.

«Не пропустил, хотя понятно, что вратарь не один защищается. Игра в актив пошла», — цитирует Мостового «Спорт день за днём».

При этом он выразил недоумение из-за того, что в матче участвовал натурализованный вратарь.

«Всегда говорю: у нас есть свои нормальные ребята, которые могут и в воротах играть, и на поле. Это не вина Гилерме, что он не русский. Просто неужели в такой большой стране мы не можем найти своих вратарей?» — считает Мостовой.

Бывший игрок сборной России добавил, что за последние два года появилось много молодых вратарей, которые могли бы выйти на поле вместо Гилерме.

Ранее Тьерри Анри был назначен на пост главного тренера «Монако», за который выступает Александр Головин.