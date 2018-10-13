Анри официально назначен на пост главного тренера «Монако», за который выступает Головин

Экс-футболист сборной Франции Тьерри Анри, который являлся помощником главного тренера сборной Бельгии на чемпионате мира в России, официально возглавил клуб французской Лиги 1 «Монако».

Об этом сообщает пресс-служба монегасков.

Помогать 41-летнему специалисту будут Жоау Карлуш Валаду Тральяу и Патрик Кваме Ампаду.

Француз начал свою профессиональную карьеру в качестве футболиста «Монако» в 1994 году, до этого два сезона проведя в молодёжной команде клуба. В разное время он также выступал за туринский «Ювентус», лондонский «Арсенал», каталонскую «Барселону» и американский «Нью-Йорк Ред Буллз».

Тренерскую карьеру Анри начал в 2015 году в «Арсенале», возглавив юношескую команду «канониров». С 2016 года француз работал в тренерском штабе сборной Бельгии под руководством Роберто Мартинеса. В этот период команда завоевала бронзовые награды чемпионата мира 2018 года.

В «Монако» выступает полузащитник сборной России Александр Головин.

Ранее СМИ сообщили подробности соглашения Анри с «Монако».