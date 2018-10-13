Анри официально назначен на пост главного тренера «Монако», за который выступает Головин
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба монегасков.
📄@ThierryHenry nommé entraîneur de l’AS Monaco— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 13 октября 2018 г.
Communiqué ➡ https://t.co/yp900aiWDT#ForeverMonacopic.twitter.com/VVNaiI1xFL
Помогать 41-летнему специалисту будут Жоау Карлуш Валаду Тральяу и Патрик Кваме Ампаду.
Француз начал свою профессиональную карьеру в качестве футболиста «Монако» в 1994 году, до этого два сезона проведя в молодёжной команде клуба. В разное время он также выступал за туринский «Ювентус», лондонский «Арсенал», каталонскую «Барселону» и американский «Нью-Йорк Ред Буллз».
Тренерскую карьеру Анри начал в 2015 году в «Арсенале», возглавив юношескую команду «канониров». С 2016 года француз работал в тренерском штабе сборной Бельгии под руководством Роберто Мартинеса. В этот период команда завоевала бронзовые награды чемпионата мира 2018 года.
В «Монако» выступает полузащитник сборной России Александр Головин.
Ранее СМИ сообщили подробности соглашения Анри с «Монако».