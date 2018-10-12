СМИ сообщили подробности соглашения Анри с «Монако»

Тренер сборной Бельгии на чемпионате мира 2018 года в России Тьерри Анри и французский футбольный клуб «Монако» согласовали условия контракта.

Как сообщает L'Équipe, соглашение между «Монако» и Анри будет рассчитано на три года.

41-летний француз начал свою профессиональную карьеру в качестве футболиста «Монако» в 1994 году, до этого два сезона проведя в молодёжной команде клуба. В разное время он также выступал за туринский «Ювентус», лондонский «Арсенал», каталонскую «Барселону» и американский «Нью-Йорк Ред Буллз».

Тренерскую карьеру Анри начал 2015 году в «Арсенале», возглавив юношескую команду «канониров». С 2016 года француз работал в тренерском штабе сборной Бельгии под руководством Роберто Мартинеса. В этот период команда завоевала бронзовые награды чемпионата мира 2018 года.

11 октября стало известно, что португалец Леонарду Жардим отправлен в отставку с поста главного тренера «Монако».

Ранее сообщалось, что 13 октября Анри подпишет контракт с «Монако».